Crise à l’ASSE ? Eirik Horneland envoie un joueur en réserve !

Après son match nul du weekend dernier face à Angers SCO, l’ASSE s’est écroulée à domicile face à l’OGC Nice, samedi, à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1. Au coup d’envoi de cette rencontre, l’absence d’un joueur a été fortement commentée. Eirik Horneland s’est expliqué sur ce choix.

ASSE : Eirik Horneland écarte Ibrahim Sissoko

La non-convocation d’Ibrahim Sissoko par Eirik Horneland pour le match de l’ASSE contre l’OGC Nice a suscité la surprise. En effet, l’entraîneur des Verts a décidé de se passer des services de l’attaquant de 29 ans, qui n’avait disputé qu’une dizaine de minutes contre le Stade Rennais après une sanction de cinq matches de suspension suite à son carton rouge contre l’Olympique de Marseille.

Resté sur le banc contre l’OM et Angers, l’international malien n’a donc pas eu l’occasion de retrouver du rythme sur le terrain. À l’issue de la rencontre face à l’OGC Nice et une nouvelle défaite en Ligue 1, Horneland a expliqué pourquoi il n’a pas fait appel à Ibrahim Sissoko.

Ibrahim Sissoko en réserve pour retrouver du rythme !

Alors qu’il n’a disputé que 5 minutes en Ligue 1 depuis sa suspension en Coupe de France fin décembre face à l’OM, Ibrahim Sissoko peine à retrouver sa place dans le onze de l’ASSE. L’ancien joueur du FC Lorient n’était même pas sur la feuille de match lors de la défaite face aux Aiglons de Franck Haise ce samedi et va retrouver du temps de jeu et du rythme avec la réserve, comme l’a annoncé son entraîneur Eirik Horneland.

« Ibrahim Sissoko, depuis fin décembre, est suspendu. Il n’a pas pu jouer et donc n’a pas pu emmagasiner de volume. C’est pour cela que je ne l’ai pas retenu. Il jouera lundi avec la réserve pour se remettre en forme physiquement (face à Nantes en Challenge espoirs). Aujourd’hui, j’avais Lucas Stassin et Djylian N’Guessan sur ce poste et, surtout, comme nous avions fait le choix de faire démarrer Yvann Maçon et Aïmen Moueffek, nous savions que, comme ils n’avaient pas 90 minutes dans les jambes, nous allions devoir les remplacer. C’est pour cela qu’on a privilégié d’autres postes que celui de l’avant-centre pour composer le groupe », a confié le technicien norvégien dans des propos retranscrits par EVECT.