PSG : Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi ne veut plus en entendre parler !

Le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid a marqué la fin d’une ère au PSG. Pourtant, du côté du club parisien, l’heure n’est plus aux regrets ni aux polémiques, et Nasser Al-Khelaïfi a pris une décision radicale : ne plus évoquer le sujet.

Le PSG tourne définitivement la page Kylian Mbappé

Si le départ de Kylian Mbappé a fait grand bruit, le PSG n’a pas mis longtemps à passer à autre chose. Luis Enrique avait prévenu : sans sa star, l’équipe jouerait de manière plus collective. Et le temps lui a donné raison. Depuis le début de l’année 2025, Paris enchaîne les performances de haut niveau et s’impose comme l’une des meilleures équipes du moment.

« Je pense toujours que nous sommes meilleurs sans Mbappé », avait déclaré l’entraîneur du PSG, avec beaucoup d’assurance. Pendant ce temps, Mbappé, après des débuts compliqués au Real Madrid, retrouve peu à peu son meilleur niveau sous le maillot merengue. Mais pour Nasser Al-Khelaïfi, son ancien joueur appartient désormais au passé.

Un sujet clos pour Nasser Al-Khelaïfi

Interrogé ce dimanche par la presse allemande sur le Bondynois, le président du PSG a refusé d’entrer dans le débat. « Je ne parlerai jamais de joueurs d’autres clubs. Et je n’aime pas quand les joueurs ou les propriétaires d’autres clubs parlent de mon club », a sèchement répondu Nasser Al-Khelaïfi. Une déclaration qui montre bien que l’ère Mbappé est bel et bien terminée à Paris.

Par ailleurs, le dossier judiciaire entre le Paris Saint-Germain et l’attaquant français, qui réclame 55 millions d’euros d’impayés, reste en suspens. Mais une chose est sûre : sportivement, le Paris SG n’a plus besoin de son ancienne star pour briller.