PSG Mercato : Kylian Mbappé fait un terrible aveu sur son départ

En fin de contrat le 30 juin passé, Kylian Mbappé a préféré quitter le PSG pour rejoindre les rangs du Real Madrid. Six mois plus tard, l’attaquant français est revenu sur cette décision forte qui a laissé des séquelles.

PSG Mercato : Ethan Mbappé, victime de la guerre Kylian – Paris SG

Le feuilleton Kylian Mbappé – PSG prend une nouvelle tournure avec le départ d’Ethan Mbappé pour le LOSC. Ce transfert, intervenu cet été, serait une conséquence directe de la décision de Nasser Al-Khelaïfi de ne pas prolonger le contrat du jeune milieu de terrain, suite à la décision de son frère de ne pas prolonger son contrat avec le PSG afin de rejoindre gratuitement le Real Madrid. Cette situation a profondément affecté le capitaine de l’équipe de France, qui a publiquement exprimé sa déception dimanche soir sur Canal+.

« Des gens ont fait payer à mon frère certaines choses par rapport à moi. C’est ce qu’il m’a le plus touché. Son Real Madrid à lui, c’était le Paris Saint-Germain. Et indirectement, je le lui ai pris », a regretté Mbappé, qui était prêt à se sacrifier pour le bonheur de son cadet.

Kylian Mbappé était prêt à prolonger pour son frère

Profitant de cette même interview, Kylian Mbappé a avoué qu’il avait sérieusement envisagé d’accepter la proposition de prolongation du Paris SG afin de permettre à son petit frère de poursuivre son aventure chez les Rouge et Bleu. Finalement, Ethan Mbappé s’est offusqué du traitement infligé au Champion du monde 2018 et les frères Mbappé ont tous deux quitté le club de la capitale.

« Il m’a dit qu’il ne voulait pas rester, que ce n’était pas normal de leur part de me faire ça. Je lui ai dit : ‘Si tu veux rester, je vais renouveler et on restera un moment’. J’aurais abandonné mon rêve de Madrid pour lui. Ethan est mon frère, tu ne peux pas le toucher. Quel est l’intérêt de signer pour le meilleur club du monde si tu mets fin à la carrière de ton frère ? », a confié le nouveau protégé de Florentino Pérez, le président des Merengues.

Le départ d’Ethan Mbappé s’inscrit dans un contexte de tensions accrues entre Kylian Mbappé et le PSG. Le numéro 9 madrilène a récemment assigné son ancien club en justice pour réclamer près de 55 millions d’euros d’impayés. Selon le média espagnol AS, cette décision serait liée à la posture de Nasser Al-Khelaïfi, qui aurait mis fin aux négociations pour une prolongation d’Ethan Mbappé.