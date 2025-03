OM-FC Nantes : les compos tombent avec des surprises !

Les compositions du match Olympique de Marseille – FC Nantes, comptant pour la 24e journée de Ligue 1, sont tombées.

La compo de l’Olympique de Marseille

Pour l’affiche OM-FC Nantes de ce dimanche, Roberto De Zerbi a aligné une équipe offensive avec Amine Gouiri en pointe. L’ancien joueur du Stade Rennais sera accompagné sur les côtés par Adrien Rabiot et Mason Greenwood. Au milieu de terrain, on retrouve Bennacer, Højbjerg, Merlin et le Brésilien Luis Henrique.

En défense centrale, le capitaine Balerdi, la surprise, sera entouré par Kondogbia et Murillo. Dans les buts, Roberto De Zerbi maintient sa confiance en Rulli, malgré le triplé encaissé par l’Italo-Argentin la semaine dernière face à l’AJ Auxerre. C’est donc dans un système en 3-4-2-1 que vont évoluer les Marseillais.

OM : Rulli (g) – Murillo, Balerdi (cap.), Kondogbia – Luis Henrique, Bennacer, Højbjerg, Merlin – Greenwood, Rabiot – Gouiri.

La compo du FC Nantes

Du côté du FC Nantes, Antoine Kombouaré compte bien faire face à l’armada marseillaise. Pour ce faire, il a décidé d’aligner en attaque Simon, Abline et Lepenant. Au milieu de terrain, le Kanak a choisi d’aligner Chirivella, L. Leroux et F. Coquelin. En défense, quatre figures bien connues seront chargées de contrer les offensives de l’OM : Pallois, Sow, Castelletto et Coco.

Dans les buts, le nouveau portier Anthony Lopes continue d’assurer son rôle de dernier rempart dans un système en 5-3-2.

Nantes : Lopes – Coco, Sow, Castelletto, Pallois, Leroux – Chirivella (cap.), Lepenant, Coquelin – Simon, Abline.

Statistique intéressante : Lors de leurs 9 dernières confrontations en Ligue 1, le FC Nantes n’a plus gagné face à l’OM. Les Phocéens restent sur 7 victoires et 2 matchs nuls. Les Nantais réussiront-ils à inverser la tendance ce soir au Vélodrome ?