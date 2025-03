PSG : Nasser Al-Khelaïfi admet une erreur du Qatar avec le Paris SG

Alors que le PSG s’apprête à défier Liverpool en Ligue des Champions, Nasser Al-Khelaïfi lâche un aveu inattendu sur le projet du Qatar pour le club de la capitale. Le président du Paris Saint-Germain reconnaît que le plan initial du QSI était une erreur, mais il reste optimiste quant à l’avenir du club.

PSG : Nasser Al-Khelaïfi fait un aveu sur le plan trop ambitieux au départ du Qatar

Lors du rachat du PSG en 2011, Qatar Sports Investments (QSI) avait annoncé un objectif clair : remporter la Ligue des champions dans les cinq premières années. Un pari osé qui, plus de dix ans plus tard, ne s’est toujours pas concrétisé. Dans un entretien accordé à Bild et Welt am Sonntag, Nasser Al-Khelaïfi a admis cette erreur stratégique.

« Le plan quinquennal était une erreur, je l’admets ouvertement », a déclaré le président du PSG. Toutefois, il insiste sur le fait que le club a beaucoup appris de ses échecs et a progressé sur la scène européenne. Si le PSG n’a pas encore décroché la prestigieuse coupe aux grandes oreilles, il a tout de même brillé en Ligue des champions ces dernières années. « Nous avons réussi à atteindre trois demi-finales ces cinq dernières années, dont une finale en 2020 », rappelle Al-Khelaïfi.

Loin d’être un échec total, le projet qatari a permis à Paris de s’imposer comme une place forte du football européen. Malgré des déceptions, notamment des éliminations précoces face au Real Madrid, au Bayern Munich ou encore à Barcelone, le Paris Saint-Germain reste un prétendant sérieux au titre chaque saison.

Une confiance inébranlable pour l’avenir

Pour Nasser Al-Khelaïfi, le PSG est toujours en construction et possède aujourd’hui les fondations solides pour atteindre son but. « Nous avons les joueurs pour gagner la Ligue des champions, que ce soit cette année, l’année prochaine ou dans huit ans. Nous avons la base pour construire une grande équipe pour l’avenir », affirme-t-il avec assurance.

Avec un effectif taillé pour les sommets et une gestion de plus en plus axée sur la stabilité et la progression à long terme, Paris espère enfin écrire son nom au palmarès de la plus grande compétition européenne. Reste à savoir si cette saison sera la bonne pour enfin faire taire les critiques.