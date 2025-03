PSG : Nasser Al-Khelaïfi lance un avertissement à Liverpool

Le PSG reçoit Liverpool ce mercredi en 8e de finale aller de Ligue des Champions. Une rencontre très attendue au vu de la forme des deux équipes. Nasser Al-Khelaïfi, le président parisien, est confiant quant aux chances de son club.

Nasser Al-Khelaïfi prédit l’élimination de Liverpool

Malgré les critiques passées, Nasser Al-Khelaïfi ne cache pas son optimisme quant aux ambitions du club en Ligue des Champions. S’il reconnaît que le plan des cinq dernières années n’a pas toujours été parfait, le président du Paris Saint-Germain estime que son club est désormais sur la bonne voie avec Luis Enrique.

« Nous avons appris de nos erreurs et construit une base solide. Nous avons les joueurs pour gagner la Ligue des champions cette année, l’année prochaine ou dans huit ans. Nous avons les bases pour construire une grande équipe pour l’avenir », a déclaré l’homme d’affaires qatari dans une interview accordée à BILD et Welt.

Le PSG s’est brillamment qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens ont écarté le Stade Brestois en barrage sans forcer. Mercredi, c’est un adversaire d’un tout autre calibre qui se présentera au Parc des Princes. Liverpool, considérée comme l’une des meilleures équipes d’Europe cette saison, vise le triplé. Tout comme Paris.

Les Anglais présentent une force collective impressionnante, portée par des individualités de talent, à l’instar de Mohamed Salah. L’Égyptien est dans une forme exceptionnelle cette saison avec 30 buts en 39 matches. De quoi susciter la méfiance dans les rangs parisiens. Mais Nasser Al-Khelaïfi quant à la qualification du PSG pour les demi-finales. D’ailleurs, le patron de beIN Sports prédit déjà une finale des Rouge et Bleu contre le Bayern Munich.

Nasser Al-Khelaïfi veut une finale Paris SG – Bayern Munich en LDC

Revigoré par son excellent début d’année, le Paris Saint-Germain aborde son huitième de finale de Ligue des champions contre Liverpool avec confiance. Invaincu depuis trois mois, le leader de la Ligue 1 compte bien marquer son territoire mercredi au Parc des Princes.

« On s’attendait à ce que l’on soit éliminé après avoir récolté seulement quatre points lors de nos trois premiers matches, mais notre équipe jeune, talentueuse et repensée, a su se ressaisir, renforcer sa cohésion et se battre avec détermination », souligne Nasser Al-Khelaïfi.

Interrogé sur une éventuelle finale contre le Real Madrid, le dirigeant de 51 ans a surpris en affichant une préférence pour le Bayern Munich, qui accueillera la finale à domicile cette année. Une manière de viser une revanche cinq ans après l’échec de Lisbonne ?