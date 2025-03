Stade Rennais : Seko Fofana remplacé à la pause à Montpellier, voici la raison !

Lors de la large victoire du Stade Rennais contre Montpellier (4-0), Seko Fofana a été remplacé dès la mi-temps. Son entraîneur, Habib Beye, a justifié cette décision en évoquant un souci physique du milieu de terrain ivoirien.

Stade Rennais – Montpellier : Seko Fofana, un choix précautionneux de la part d’Habib Beye

Habib Beye n’a pas laissé planer le doute sur le remplacement de Seko Fofana à la pause. Lors de son passage en conférence de presse après la rencontre, l’entraîneur rennais a expliqué que le joueur avait ressenti une gêne musculaire. « Seko a arrêté au bon moment. Il n’y avait pas de raison à la mi-temps de prendre un risque. Cela ressemble à une contracture (…) », a-t-il expliqué.

Dans un match maîtrisé par les Bretons, qui ont déroulé en seconde période, cette précaution s’est avérée judicieuse. Le Stade Rennais, en pleine remontée au classement, ne peut pas se permettre de perdre un élément clé de son milieu de terrain pour plusieurs semaines.

Seko Fofana bientôt de retour avec le SRFC ?

Si la première mi-temps a été plus équilibrée, avec deux buts refusés pour hors-jeu, Rennes a nettement accéléré en seconde période. Grâce à un jeu plus fluide et efficace, les Rennais ont dominé les débats et confirmé leur montée en puissance. Habib Beye, satisfait du résultat, a toutefois tenu à tempérer l’enthousiasme. « On ne va pas changer de discours, car on oublierait d’où on vient », a-t-il déclaré.

Le Stade Rennais reste en équilibre entre la course à l’Europe et la nécessité de sécuriser son maintien. Le remplacement de Seko Fofana est avant tout une mesure de précaution. Son état sera surveillé de près dans les prochains jours, mais Habib Beye semble confiant quant à son rétablissement rapide.

Le SRFC aura besoin de son expérience et de sa qualité technique pour poursuivre sa dynamique positive. Dans une Ligue 1 toujours aussi disputée, la gestion physique des cadres sera cruciale pour le sprint final. Pour l’instant, Rennes peut savourer sa belle victoire et espérer retrouver Fofana au plus vite, en pleine possession de ses moyens.