Mercato ASSE : Recrutement raté et défense en ruine, le choix de Horneland remis en question

Le nouvel entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, est pointé du doigt pour avoir négligé le mercato d’hiver. Il avait refroidi les dirigeants de Kilmer Sports Ventures qui prospectaient pourtant sur le marché pour réajuster l’équipe stéphanoise.

ASSE : Un mercato hivernal raté !

Le mercato estival de l’ASSE a été jugé décevant au vu des résultats du club lors de la première moitié de la saison. Le club avait pourtant recruté neuf joueurs, mais des profils manquant d’expérience en Ligue 1. Olivier Dall’Oglio en a d’ailleurs fait les frais, étant limogé en décembre 2024 après seulement 15 journées de championnat.

Ivan Gazidis, le nouveau président de l’AS Saint-Étienne, a nommé Eirik Horneland comme nouvel entraîneur, avec pour objectif de sauver les Verts de la relégation en Ligue 2.

Après avoir analysé la phase aller du championnat, les nouveaux dirigeants du club stéphanois ont décidé de renforcer l’équipe aux postes où elle présentait des lacunes. Cependant, l’ASSE n’a finalement recruté qu’Irvin Cardona en attaque et Maxime Bernauer en défense centrale.

Le pari Eirik Horneland : Un fiasco total à Saint-Etienne ?

Interrogé sur ce mercato hivernal jugé insuffisant, l’entraîneur des Verts s’est montré satisfait de son effectif. « Je pense que le groupe que j’ai à ma disposition a beaucoup d’énergie. Il faut faire confiance aux joueurs déjà présents, ils font de bonnes choses et progressent. Il y a eu deux arrivées et nous allons continuer à travailler avec cette équipe. […]. Je suis très content de l’équipe que j’ai à ma disposition », avait-il déclaré en février.

Interrogé sur le chantier de la défense, sur lequel il avait promis de travailler en particulier, Eirik Horneland avait déclaré : « Je pense que nous avons pas mal de joueurs au sein du groupe en défense. […]. Nous avons donc des alternatives. Nous allons parvenir à composer une défense à quatre solide. Ce que je vois de positif, c’est qu’à l’entraînement, de plus en plus de joueurs s’adaptent au style de jeu et je pense que nous allons pouvoir obtenir des résultats. »

ASSE : 5 défaites et 3 nuls en 9 matchs; 2,4 buts encaissés par match, la défense de Horneland en question

Cependant, après neuf matchs dirigés, les résultats ne sont toujours pas au rendez-vous. Le technicien norvégien n’a remporté qu’une seule victoire contre le Stade de Reims, lors de son premier match le 4 janvier. Il a ensuite concédé 5 défaites et 3 matchs nuls. Il n’a pas réussi à inverser la tendance et l’ASSE possède toujours la pire défense du championnat, avec désormais 56 buts encaissés en 24 matchs.

La défense solide envisagée par Eirik Horneland est devenue un mirage. Sous ses ordres, les Verts ont encaissé 22 buts en 9 matchs de Ligue 1, soit une moyenne de 2,4 buts concédés par match.

Il est évidemment pointé du doigt pour le recrutement hivernal raté et la situation délicate de l’ASSE, à 10 journées de la fin du championnat. Pour rappel, le club stéphanois est 17e avec 19 points et se trouve en position de relégable en Ligue 2.