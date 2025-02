Mercato ASSE : Recrutement de Saint-Etienne cet hiver, l’étonnant bilan de Horneland

Trois jours après la fin du mercato hivernal, l’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a livré ses impressions sur le recrutement effectué par la direction sportive du club stéphanois. Son bilan est surprenant !

Seulement deux recrues à l’ASSE, mais Horneland est satisfait

L’ASSE n’a pas été très active sur le marché des transferts. Malgré les nombreuses pistes explorées et les négociations entamées avec des cibles privilégiées, les recruteurs stéphanois ont signé seulement deux joueurs : Irvin Cardona et Maxime Bernauer. Plus curieux, ils n’ont pas fait l’objet de transferts directs, mais plutôt de prêts avec option d’achat.

Malgré cette maigre moisson et un mercato jugé pauvre, Eirik Horneland semble satisfait du recrutement. « Il y a eu deux arrivées et on va continuer à travailler avec cette équipe. Je sais par ailleurs que Loïc Perrin (directeur sportif) et la direction du club ont travaillé sur des joueurs pour les faire venir, certains deals ne se sont pas faits, mais je suis très content de l’équipe que j’ai à ma disposition », a-t-il déclaré.

Confiance et progression : Le coach de l’ASSE mise sur son groupe actuel

Selon les explications du technicien norvégien de l’ASSE, « le marché des transferts d’hiver est très compliqué ». « On a essayé d’avoir des joueurs qui sont importants et impactant dans leurs clubs. C’est donc difficile de les arracher à leurs clubs », a-t-il expliqué.

Pour finir, Eirik Horneland a décidé de faire entièrement confiance au groupe à sa disposition. « Je pense que le groupe que j’ai à ma disposition a beaucoup d’énergie. Il faut faire confiance aux joueurs qui sont déjà là. Je suis très content de l’équipe. Les joueurs font de bonnes choses, ils sont en progression ».

Mercato : Eirik Horneland a été consulté sur le profil des cibles

Interrogé sur son rôle dans le recrutement, cet hiver, le successeur d’Olivier Dall’Oglio a fait savoir qu’il n’a fait que visionner des vidéos des cibles.

« Ma grosse partie du travail est de regarder les joueurs qu’on me propose en vidéo. Ce n’est pas moi qui ai joué le rôle le plus important. J’ai simplement visionné beaucoup de vidéos que la direction m’a proposées et je leur ai fait mes retours », a-t-il répondu, tout en insistant sur son effectif actuel : « Je me suis concentré à travailler avec les joueurs que j’ai à ma disposition pour les développer ».