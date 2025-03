OM : Amir Murillo forfait, De Zerbi a déjà une solution en tête !

La récente blessure d’Amir Murillo contraint Roberto De Zerbi à revoir ses plans défensifs. L’entraîneur de l’OM a d’ailleurs une idée précise pour le remplacer.

De Zerbi doit trouver la bonne formule pour remplacer Amir Murillo

L’Olympique de Marseille a remporté une victoire précieuse face à Nantes (2-0), mais cette soirée a été marquée par la blessure d’Amir Murillo. Le défenseur panaméen, touché aux ischio-jambiers, sera absent pour plusieurs semaines, un coup dur pour Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’OM doit trouver une solution pour pallier l’absence de Murillo.

Entré en jeu face aux Canaris, Pol Lirola apparait comme une alternative intéressante pour le remplacer, mais son inconstance pose problème. De Zerbi envisage alors de repositionner Valentin Rongier au poste de latéral droit. « Je vais intégrer Rongier dans cette réflexion », a-t-il confié.

Valentin Rongier, une option crédible

Relégué sur le banc depuis l’arrivée d’Ismaël Bennacer lors du mercato d’hiver, Valentin Rongier a montré qu’il pouvait être décisif en entrant en jeu contre Nantes. Polyvalent, il a déjà évolué au poste de latéral par le passé et pourrait saisir cette opportunité de retrouver du temps de jeu.

https://twitter.com/InfosOM_/status/1896525662338613556

L’absence d’Amir Murillo pourrait ainsi permettre à Valentin Rongier de retrouver une place de titulaire et de montrer sa polyvalence. Son expérience et sa combativité sont des atouts précieux pour Roberto De Zerbi et l’OM.