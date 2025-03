Arrivé au Montpellier HSC lors du mercato hivernal, Andy Delort est désormais pleinement impliqué dans la lutte pour le maintien. Après la lourde défaite (0-4) face au Stade Rennais FC, l’attaquant algérien a exprimé sa déception, tout en gardant espoir quant aux chances de survie du club en Ligue 1.

Andy Delort : « Quand ça se passe comme ça, c’est dur »

Recruté pour apporter son expérience et son efficacité offensive, Andy Delort peine encore à se montrer décisif. En cinq matchs, il n’a inscrit aucun but ni délivré la moindre passe décisive, alors qu’il occupe une place clé dans l’attaque montpelliéraine. Sa discrétion sur le terrain, combinée à la mauvaise dynamique du club, commence à agacer certains observateurs.

Dimanche dernier, face à Rennes, Delort n’a pas réussi à débloquer son compteur, et Montpellier HSC a subi une nouvelle humiliation. Après la rencontre, il a partagé son ressenti avec amertume :

« C’est ce qu’on ressent, c’est malheureux et c’est comme ça. Il faut se battre et essayer de changer les choses, de transformer le négatif en positif. Quand on a vécu de belles choses et que ça se passe comme ça, c’est dur… Mais à nous de nous battre, tous les jours, à l’entraînement, chaque matin. À nous de faire basculer la situation en notre faveur. »

Montpellier HSC : Andy Delort croit encore au maintien malgré la crise 3

Un message d’espoir pour les supporters du MHSC

Malgré la tempête, l’ancien buteur de Nice et du FC Nantes refuse d’abandonner et veut insuffler un nouvel espoir aux supporters du MHSC : « On va s’entraîner demain matin, on va se lever et continuer à nous battre. Tant que mathématiquement, ce n’est pas fini, on va tout donner. C’est encore faisable, on y croit. »

Concernant la Butte Paillade, qui a quitté le stade avant la fin du match en signe de protestation, Delort comprend leur frustration et ne leur en tient pas rigueur. Il espère néanmoins que les ultras resteront derrière l’équipe pour tenter l’exploit du maintien.