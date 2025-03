Toulouse FC : Noah Edjouma lance le choc face à l’AS Monaco

Ce dimanche, le Toulouse FC a écrasé Angers SCO (4-0) grâce à une belle performance collective, incluant le jeune Noah Edjouma. Au micro du club après la rencontre, l’attaquant de 19 ans est revenu sur son but en toute fin de match et en a profité pour évoquer le choc à venir face à l’AS Monaco.

Noah Edjouma et Toulouse FC prêts à défier l’AS Monaco

Encore une fois, Noah Edjouma s’est illustré avec le Toulouse FC, confirmant que les récents choix tactiques de Carles Martínez Novell portent leurs fruits. Malgré son rôle de remplaçant, l’attaquant français parvient à se montrer décisif, comme ce dimanche. Après la rencontre, il a partagé sa satisfaction :

💬 "On continue d'avancer !"



Dernier buteur toulousain, Noah revient sur la victoire des Violets avant de penser à Monaco !#SCOTFC pic.twitter.com/ET1GwaP52w — Toulouse FC (@ToulouseFC) March 2, 2025

« Dans l’ensemble, on a dominé ce match. En première mi-temps, on n’a pas su mettre ce but qui allait vraiment nous lancer. À la pause, le coach nous a bien parlé, nous a remotivés et on a su faire le trou : 1, 2, 3-0, puis ce quatrième. » Edjouma a ensuite détaillé son but inscrit à la 90e+4, seulement 18 minutes après son entrée en jeu (76e) :

« Mon but ? C’était une contre-attaque. On part avec Yann Gboho, qui avance vers le but et sert Dönnum. Aron trouve Warren Kamanzi, il y a un petit cafouillage entre eux, et après, je suis là, un peu en renard des surfaces. » Avec deux buts en quatre matchs, Noah Edjouma s’impose comme une option offensive sérieuse pour le TFC.

Motivé par cette dynamique positive, il se projette déjà sur le prochain match contre l’AS Monaco : « Je suis très content d’avoir aidé l’équipe. On avance et on est prêts pour recevoir Monaco. » Un duel alléchant en perspective, où le Toulouse FC tentera de confirmer sa belle forme face à l’ogre monégasque.