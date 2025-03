Mercato OM : Accord conclu, une signature imminente à Marseille !

Les polémiques liées à la suspension de Pablo Longoria ont éclipsé un peu le mercato de l’OM. Mais les dirigeants phocéens sont bien en passe de conclure une importante signature en défense.

Mercato : Amir Murillo va prolonger à l’OM

L’OM, actuellement en bonne position pour une qualification en Ligue des champions, prépare activement la prochaine saison. Après un mercato hivernal marquée par les arrivées d’Amine Gouiri, Ismaël Bennacer ou encore Amar Dedic, l’Olympique de Marseille s’attelle à consolider son effectif.

Une prolongation de contrat est même imminente pour Amir Murillo. Le latéral droit panaméen, arrivé en août 2023 à l’OM, a progressivement gagné sa place dans l’équipe, devenant un élément clé sous les ordres de Roberto De Zerbi. Malgré une blessure récente qui l’éloignera des terrains pendant plusieurs semaines, le joueur de 29 ans devrait prolonger de deux saisons, le liant à l’OM jusqu’en juin 2028.

L’Equipe le confirme, un accord a été trouvé entre les deux parties pour étendre leur collaboration. Son officialisation ne serait plus qu’une question de jours. Cette décision témoigne de la confiance du club présidé par Pablo Longoria envers Amir Murillo, qui a disputé 25 matchs cette saison, avec un but inscrit et deux passes décisives.