OM : Affluence XXL, Gouiri, Bennacer et Dedic font sensation

Les nouvelles recrues de l’OM, Amine Gouiri, Ismaël Bennacer et Amar Dedic ont rencontré ce mardi des centaines de supporters aux Terrasses du Port. Une ambiance festive régnait de lors cet événement.

Les Terrasses du Port ont vibré aux couleurs de l’Olympique de Marseille ce mardi après-midi. Les trois dernières recrues hivernale du club, Amar Dedic, Ismaël Bennacer et Amine Gouiri, ont rencontré leurs supporters lors d’une séance de dédicaces. Dès l’ouverture, une foule de supporters s’est massée devant la boutique officielle du club, impatiente de rencontrer ces nouveaux joueurs de l’OM.

Ces derniers, visiblement touchés par cet accueil chaleureux, ont pris le temps de dédicacer des maillots, de prendre des photos et de discuter avec chacun. Ismaël Bennacer, en particulier, a été très sollicité. Depuis son arrivée à Marseille, l’Algérien a rapidement conquis le cœur des supporters. Son intégration au sein de l’équipe a été facilitée par ses belles performances sur le terrain. Amine Gouiri, auteur d’un doublé face à l’ASSE (5-1), est également très apprécié.

Les trois joueurs Marseillais viennent d'arriver à la boutique de l'OM #TeamOM #OM pic.twitter.com/5asifz7gUi — Enzo BUONALANA (@Enzobuonalana) February 18, 2025

Quant à Amar Dedic, il bénéficie du soutien de Roberto De Zerbi et s’impose progressivement à l’OM. Cette séance de dédicaces a ainsi été l’occasion pour les nouvelles recrues de renforcer leur lien avec les supporters et de remercier pour leur soutien. Elle témoigne également de la vitalité du club et de l’engouement suscité par ces nouvelles recrues.