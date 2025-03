Mercato LOSC : Un cador anglais débarque à Lille pour Jonathan David !

Le buteur canadien du LOSC, Jonathan David, est sur les tablettes de nombreux cadors européens. Arsenal pourrait le déloger de Lille à la fin de la saison.

Mercato LOSC : Arsenal lorgne Jonathan David !

Jonathan David arrive en fin de contrat avec Lille à l’issue de la saison, et son avenir au LOSC est incertain. Si le LOSC espère encore prolonger son attaquant, le président du club nordiste, Olivier Létang sait que la tâche ne sera pas facile. Après cinq années passées dans le Nord, le Canadien pourrait être tenté par un nouveau défi au sein d’un grand club européen.

Dans un entretien accordé à Onze Mondial, il y a quelques semaines, Jonathan David a encore maintenu le flou sur son avenir. Le buteur canadien va annoncer sa décision à la fin de la saison. « Oui, je suis libre à la fin de la saison… Tu veux des indices sur mon avenir ? Tout le monde le saura en temps voulu, c’est-à-dire en fin de saison. Je ne me prononcerai pas avant. Je veux d’abord bien finir ma saison. Cette fin de saison s’annonce excitante, je veux bien jouer, aider l’équipe. Et quand la saison sera finie, la décision sera prise et annoncée », a-t-il dit.

Le journaliste belge Sacha Tavolieri a apporté de nouvelles précisions sur ce dossier. Selon le spécialiste du mercato, plusieurs clubs suivent de près la situation de Jonathan David. West Ham affiche un fort intérêt et le FC Barcelone resterait à l’affût. Mais un nouveau prétendant pourrait convaincre le crack lillois.

Arsenal serait sur le point de formuler une offre concrète à Jonathan David afin de s’attacher ses services lors du prochain mercato estival. Cette saison, l’international canadien continue d’affoler les compteurs de buts en Ligue 1 comme en Ligue des Champions. Il a déjà inscrit 21 buts et délivré 6 passes décisives en 37 rencontres toutes compétitions confondues avec le LOSC.