Mercato Montpellier HSC : Younes Belhanda s’éloigne du MHSC

Alors que le Montpellier HSC avait Younes Belhanda dans son viseur, l’international marocain ne reviendra pas en France de sitôt. En effet, le joueur de 35 ans a prolongé son contrat jusqu’en juin 2026 avec Al-Shamal SC, au Qatar.

Younes Belhanda échappe au Montpellier HSC

Formé à Grammont, Younes Belhanda a signé son premier contrat professionnel avec Montpellier HSC en juillet 2009 (et non 2019). Avec le club héraultais, il a disputé 144 matchs, inscrit 29 buts et délivré 17 passes décisives, toutes compétitions confondues. Ses performances ont attiré l’attention de plusieurs clubs européens, et en juillet 2013, il a rejoint le Dynamo Kiev pour 10 millions d’euros.

Plus de dix ans après son départ, son nom aurait récemment figuré sur la short-list du MHSC. Lors des dernières fenêtres de transfert, la direction montpelliéraine aurait tenté de le recruter. Mais finalement, cette option ne sera plus d’actualité, car Belhanda a prolongé son contrat avec Al-Shamal SC, club qu’il avait rejoint en janvier 2024. L’annonce officielle a été faite par l’écurie qatarie via ses canaux digitaux :

✍️| نادي #الشمال يعلن تجديد عقد النجم يونس بلهندة حتى 2026. pic.twitter.com/jIptHGBQBb — نادي الشمال الرياضي (@alshamal_club) February 21, 2025

« Le club sportif Al-Shamal annonce la prolongation du contrat de la star marocaine Younes Belhanda, joueur de l’équipe première de football de notre club, pour une saison supplémentaire. Le site officiel du club Al-Shamal souhaite à la star marocaine du succès et plus de prospérité dans sa future carrière avec notre club. »

Ainsi, ce dossier semble définitivement clos pour le Montpellier HSC, qui devra désormais se tourner vers une autre cible s’il souhaite renforcer son secteur offensif. Actuellement, le club pailladin peut compter sur Téji Savanier, mais aussi sur le jeune Nicolas Pays, arrivé cet hiver en provenance du Puy-en-Velay FC.