Montpellier HSC : Nicolas Pays renforce l’effectif du MHSC

Le mercato hivernal prend forme au Montpellier HSC. Après le retour d’Andy Delort, c’est au tour de Nicolas Pays de rejoindre le club héraultais. Le jeune milieu offensif de 21 ans débarque au MHSC en provenance du Puy Foot 43 Auvergne.

Nicolas Pays, de bourreau à atout pour Montpellier

L’arrivée de Nicolas Pays au Montpellier HSC est une histoire surprenante. En effet, le jeune talent a tapé dans l’œil de Laurent Nicollin lors de la défaite cinglante du MHSC (0-4) face au Puy-en-Velay en Coupe de France, le 21 décembre 2024. Ce soir-là, sa prestation au milieu de terrain a posé de sérieux problèmes aux Héraultais, jusqu’au point où il a même inscrit le deuxième but de son équipe.

Marqué par cette performance, Laurent Nicollin n’a pas tardé à réagir : « J’ai eu un coup de cœur pour ce jeune joueur en Coupe de France (lors de la défaite 4-0 en décembre, ndlr). C’est une très belle pioche pour l’avenir. » Après plusieurs négociations, Nicolas Pays, lui-même admirateur du club, a accepté de rejoindre Montpellier.

Un rêve devenu réalité…

Dans la nuit du mercredi 29 janvier 2025, le MHSC a officialisé son arrivée sur ses réseaux sociaux. Le natif du Puy-en-Velay a signé un contrat dont la durée reste confidentielle. Dans une interview au média officiel du club, il a exprimé sa joie et son ambition :

« C’est un rêve éveillé. Depuis tout petit, on joue au foot pour vivre ce genre de moments, et aujourd’hui, je suis ici. C’est une fierté pour moi de signer dans un grand club comme le MHSC. J’espère y réaliser de grandes choses, aider l’équipe à atteindre ses objectifs et progresser sur le plan personnel. »

Désormais, Nicolas Pays va découvrir l’élite du football français avec la Ligue 1 et vivre sa première expérience en club professionnel. Grâce à sa polyvalence – capable d’évoluer en meneur de jeu ou en ailier droit – il pourrait rapidement s’imposer comme un élément clé de l’attaque montpelliéraine. Son association avec Téji Savanier, Andy Delort et ses nouveaux coéquipiers pourrait offrir un spectacle séduisant aux supporters du MHSC, qui espèrent voir leur équipe rebondir dans cette seconde partie de saison.