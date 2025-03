OL : Ligue Europa, un groupe Lyonnais ambitieux pour défier le Steaua à Bucarest

C’est avec un groupe de 23 joueurs que l’OL affrontera le FC Steaua Bucarest en Roumanie, jeudi (18h45). Les Gones bénéficieront également du soutien massif de leurs supporters lors de ce déplacement en Roumanie.

OL : Groupe au complet et soutien massif des supporters contre le Steaua

L’entraîneur de l’OL, Paulo Fonseca, a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa. Il a élargi son groupe à 23 joueurs pour affronter le FC Steaua Bucarest.

Tous les cadres et titulaires sont présents dans le groupe de l’Olympique Lyonnais. Du capitaine Alexandre Lacazette à la recrue hivernale Thiago Almada, en passant par le remuant Rayan Cherki et les offensifs Ernest Nuamah et Malick Fofana, ils sont tous en ordre de bataille.

Lisez aussi : Ligue Europa, un souci pour le match entre l’Olympique Lyonnais et le FCS Bucarest !

L’OL bénéficiera notamment du soutien de son public. Plus de 600 supporters sont attendus à Bucarest pour cette confrontation.

Le groupe de l’OL contre le FCS Bucarest :

Descamps, Diarra, Perri, Abner, Caleta-Car, Kumbedi, Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Omari, Tagliafico, Akouokou, Almada, Matic, Tessmann, Tolisso, Veretout, Cherki, Fofana, Lacazette, Mikautadze, Molebe, Nuamah.