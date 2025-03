OL : Soutiens surprises pour Paulo Fonseca avant le verdict de la LFP

Paulo Fonseca connaîtra la sanction pour son attitude envers l’arbitre du match OL-Stade Brestois, Benoît Millot, ce mercredi. En attendant le verdict de la LFP, l’entraîneur des Lyonnais a reçu deux soutiens inattendus.

OL : Paulo Fonseca coupable de « comportement intimidant ou menaçant »

Paulo Fonseca a vivement contesté les décisions de Benoît Millot lors du match opposant l’OL au Stade Brestois, dimanche dernier. Il a collé sa tête contre celle de l’arbitre pour obtenir des explications. Ce geste répréhensible lui a valu un carton rouge direct dans le temps additionnel d’un match finalement remporté par son équipe (2-1).

Pour ce comportement inapproprié, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais sera entendu par la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) ce mercredi. L’instance rendra son verdict dans la soirée.

Selon le barème des sanctions de la Fédération Française de Football (FFF), Paulo Fonseca pourrait écoper d’une suspension maximale de sept mois. Son geste violent envers l’officiel est qualifié de « comportement intimidant ou menaçant ».

José Fonte vole au secours de l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais

Dans l’attente de la décision de la LFP, José Fonte a apporté son soutien à son ancien entraîneur au LOSC : « Paulo s’est toujours montré comme une personne respectueuse, polie et professionnelle. Tous ceux qui ont travaillé et vécu avec lui le savent », a-t-il déclaré sur le site Foot Mercato, avant d’excuser le coup de sang du technicien portugais, son compatriote : « C’était une situation anormale et exceptionnelle, et je suis sûr qu’elle ne se reproduira plus jamais. »

Puydebois : « Paulo Fonseca n’était pas prêt à enchaîner après Milan »

Nicolas Puydebois, ancien gardien de but de l’OL et chroniqueur sportif, ne défend pas directement le nouvel entraîneur des Gones, mais évoque la pression des résultats et des objectifs qui pèse sur eux à chaque journée. Il rappelle que Paulo Fonseca n’a pas eu le temps de digérer son éviction de l’AC Milan et a rebondi aussitôt à Lyon.

« Les entraîneurs n’ont pas le temps d’évacuer, ils reprennent déjà. Ils sont tout le temps sous tension. Ils veulent enchaîner à tout prix, ils cherchent le cachet, le contrat plutôt que de se reposer et d’arriver dans un bon projet […], l’esprit léger. Psychologiquement, Paulo Fonseca n’était peut-être pas prêt à enchaîner directement après l’AC Milan », a expliqué Nicolas Puydebois sur le site Olympique et Lyonnais.