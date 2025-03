Mercato PSG : Après Mohamed Salah, un autre cadre de Liverpool visé

La direction du PSG ambitionne visiblement de piller Liverpool lors du prochain mercato. En plus de Mohamed Salah, Ibrahima Konaté est aussi dans le viseur du club parisien.

Mercato PSG : Après Mohamed Salah, ça se confirme pour Ibrahima Konaté

Le Paris Saint-Germain semble avoir un faible pour les talents de Liverpool. Après avoir manifesté un vif intérêt pour Mohamed Salah, dont le contrat avec les Reds expire en juin prochain, la direction du PSG s’intéresse désormais à un autre joueur clé de l’équipe anglaise : Ibrahima Konaté. Le défenseur central français a impressionné par ses performances solides et sa présence physique.

En effet, le Daily Mail confirme que le PSG, à la recherche de renforts pour solidifier sa défense, voit en Ibrahima Konaté un joueur capable de répondre à ses ambitions. L’intérêt parisien pour le joueur de 24 ans s’intensifie et les discussions entre les différentes parties devraient débiter dans les mois à venir.

Une rude concurrence se met en place

Toutefois, le PSG n’est pas seul sur la piste menant à Ibrahima Konaté. Le Real Madrid, toujours à l’affût de jeunes talents prometteurs, serait également intéressé par l’international tricolore. La concurrence s’annonce rude pour le PSG, qui devra faire preuve de persuasion et générosité pour attirer le défenseur français dans ses filets.

De son côté, Ibrahima Konaté reste focus sur sa saison avec Liverpool. Interrogé sur les rumeurs de transfert, il a récemment déclaré être flatté de l’intérêt des grands clubs, mais a assuré qu’il se concentrait sur ses objectifs actuels de la saison. Le match de ce soir entre le PSG et Liverpool en Ligue des Champions sera une occasion pour le club parisien d’observer de plus près Konaté et d’évaluer son potentiel.

