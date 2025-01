Mercato PSG : Le dossier Mohamed Salah bouclé à 99% ?

Libre le 30 juin prochain, Mohamed Salah pourrait bien mettre un terme à son aventure à Liverpool. Annoncée sur les tablettes du PSG et de l’Arabie Saoudite, notamment Al-Hilal, la star égyptienne aurait quasiment réglée la question de sa prochaine destination.

Mercato PSG : Le Paris SG ne lâche pas Mohamed Salah

Après avoir officialisé l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia ce vendredi, le Paris Saint-Germain serait toujours actif pour recruter une star au poste d’avant-centre. Le club de la capitale gère actuellement son mercato hivernal, mais Nasser Al-Khelaïfi aurait un regard tourné vers Liverpool, où Mohamed Salah sera libre dans six mois.

D’après les renseignements obtenus par le journal L’Équipe, le président du PSG, proche de la star égyptienne, continuerait de lui manifester un intérêt, malgré ses récentes déclarations laissant croire au contraire. Avec 21 buts et 17 passes décisives en 30 matches toutes compétitions confondues, Salah prouve encore cette saison qu’il fait partie des meilleurs joueurs de la planète et qu’il est un sérieux candidat au Ballon d’Or 2025.

S’il ne trouve aucun accord pour prolonger son contrat chez les Reds, il pourrait être une option très sérieuse pour le Paris SG, qui serait prêt à lui verser 500.000 euros par semaine pour le voir évoluer au sein du collectif de Luis Enrique la saison prochaine. Alors que son nom est cité un peu partout à travers le globe, l’ancien protégé de Jürgen Klopp aurait d’ores et déjà réglé son avenir.

Mohamed Salah en route pour la Saudi Pro League

Récemment interrogé par Sky Sports, Mohamed Salah a jeté un énorme froid sur son avenir à Liverpool, déclarant notamment : « c’est ma dernière année à Liverpool. Personne ne m’a parlé depuis septembre. Jusqu’à présent, oui, ce sont mes six derniers mois ici. »

Et alors que le Paris SG et son président Nasser Al-Khelaïfi espéraient pouvoir convaincre l’international égyptien de rejoindre la Ligue 1 la saison prochaine, un journaliste arabe assure que le double Ballon d’Or africain serait tout proche de s’engager en faveur du club saoudien d’Al-Hilal.

« Selon nos informations, le président d’Al-Hilal et le vice-président de la Saudi Pro League sont à Londres pour finaliser la signature de Mohamed Salah. Il est à 99% un joueur d’Al-Hilal », a révélé Khaled Al-Shenaif pour KSA Sports. Après huit années passées à Anfield, Mohamed Salah serait donc sur le point de quitter la Premier League et l’Europe pour rejoindre Cristiano Ronaldo et d’autres grosses stars en Arabie Saoudite.