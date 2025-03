OL : Paulo Fonseca sévèrement sanctionné par la LFP, il prend 9 mois

Paulo Fonseca a été sévèrement sanctionné par la Ligue de Football Professionnel (LFP), comme pressenti. Il a été suspendu pour une durée de neuf mois, soit jusqu’en 30 novembre 2025.

OL : Paulo Fonseca suspendu jusqu’au 30 novembre, Lyon durement secoué

Après audition de Paulo Fonseca, la Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) a rendu son verdict ce mercredi. Comme annoncé, l’entraîneur de l’OL est lourdement sanctionné. Il écope de neuf mois de suspension ferme, pour son geste agressif (tête contre tête avec Benoît Millot) qualifié de « comportement intimidant ou menaçant ».

« Suspension ferme avant, pendant et après le match d’accès au banc de touche, aux vestiaires des officiels et de toutes fonctions officielles, jusqu’au 30 novembre 2025 inclus. En outre, jusqu’au 15 septembre 2025 inclus, cette suspension sera assortie avant, pendant et après le match, d’une interdiction d’accès aux vestiaires des joueurs, au terrain, au tunnel et à l’ensemble des couloirs menant aux zones précitées. La sanction prend effet immédiatement », a communiqué la LFP.

C’est la sanction maximale dans ce cas de figure qui a été appliquée au technicien portugais, qui avait regretté son comportement et présenté ses excuses à Millot et au corps arbitral. Après la LFP, l’Olympique Lyonnais va prendre des sanctions disciplinaires à l’encontre de Paulo Fonseca, comme annoncé par Laurent Prud’homme, le directeur général du club rhodanien.

Depuis son dérapage lors du match contre le Stade Brestois, le coach des Gones a été condamné par tous pour son geste incompréhensible et irresponsable. Le président de la FFF, Philippe Diallo, avait réclamé une sanction exemplaire à son encontre, tandis que la ministre des Sports, Marie Barsacq, s’est dite choquée par son comportement agressif.