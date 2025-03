OL : Paulo Fonseca risque gros après son dérapage, l’Olympique Lyonnais annonce une sanction interne

En attendant la sanction de la LFP, l’OL annonce des sanctions contre Paulo Fonseca pour son énorme coup de sang lors du match contre le Stade Brestois (2-1), au Groupama Stadium, dimanche.

OL : Paulo Fonseca encourt jusqu’ à 7 mois de suspension !

Paulo Fonseca n’a pas maîtrisé ses émotions lors du match opposant l’OL au Stade Brestois, dimanche dernier, et s’en est pris violemment à l’arbitre Benoît Millot. Suite à son face-à-face avec l’officiel de la rencontre, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais devra s’expliquer devant la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel.

Selon L’Equipe, l’audition se déroulera en visioconférence, mercredi, l’équipe lyonnaise se déplaçant en Roumanie pour affronter le FC Steaua Bucarest en Ligue Europa, jeudi. Il risque une sanction sévère, le quotidien sportif annonce jusqu’à sept mois de suspension.

L’OL a aussi prévu des sanctions à l’encontre de son entraîneur

En attendant la décision de la LFP, la direction de l’OL, par la voix de son directeur général, fait savoir qu’elle prévoit également des sanctions internes à l’encontre du technicien portugais, dont le comportement envers l’arbitre est jugé inexcusable.

« C’est une sanction en interne. […]. Bien sûr, nous ne sommes pas fiers de ce qu’il a montré dimanche. C’est un coup de sang à ne pas reproduire. Nous accepterons la décision de la Ligue, tout simplement », a déclaré Laurent Prud’homme dans le journal.

Conscient d’avoir dépassé les limites, Paulo Fonseca s’était immédiatement excusé à l’issue de la rencontre pour son écart de conduite. Il tente depuis de se racheter avant son audition. Il a ainsi adressé une lettre d’excuses à la direction de l’arbitrage, dans laquelle il propose de se mettre à la disposition des arbitres rhodaniens pour échanger avec eux, leur témoigner son appréciation de leur travail et répondre à leurs questions.

« Je tiens à présenter mes plus sincères excuses à l’arbitre Benoît Millot et à son équipe pour mon comportement dimanche. […] Je regrette profondément l’image négative que cela a véhiculée. Je vous garantis que, malgré l’agressivité avec laquelle j’ai parlé à M. Millot, mon intention était uniquement d’exprimer, à tort et de manière passionnée, mon mécontentement. […] Je tiens également à m’excuser auprès de la commission des arbitres et de la Ligue 1 », a-t-il écrit.