OL : Lourde suspension en vue pour Paulo Fonseca, l’Olympique Lyonnais en quête d’un nouvel entraîneur ?

L’OL devrait être privé de son nouvel entraîneur, Paulo Fonseca, pour une longue période, à la suite de son coup de sang contre l’arbitre Benoît Millot. Le club rhodanien va-t-il chercher un nouvel entraîneur ou désigner un intérimaire dans le staff du technicien portugais ?

OL : 7 mois de suspension pour Paulo Fonseca ? Un gros préjudice pour Lyon !

L’OL retient son souffle ! Paulo Fonseca sera auditionné par la Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) ce mercredi. L’entraîneur des Gones s’est présenté face à face avec l’arbitre du match OL-Stade Brestois pour lui demander des explications dans le temps additionnel de la rencontre, finalement remportée par son équipe (2-1).

Il avait immédiatement écopé d’un carton rouge, mais il sera entendu par la LFP pour son comportement envers Benoît Millot.

Selon L’Équipe, il encourt une lourde sanction pouvant aller jusqu’à sept mois de suspension. En interne, l’Olympique Lyonnais envisage également de sanctionner Paulo Fonseca pour son geste violent et incompréhensible envers l’arbitre.

Si le technicien portugais écope de sept mois de suspension, son retour se ferait en octobre 2025, soit après le début de la saison prochaine. Ce qui serait préjudiciable au club, actuellement en course en Ligue 1 pour une place qualificative en Ligue des Champions.

OL : Riolo et Rothen réclament la résiliation du contrat de Paulo Fonseca

Dans ce cas, John Textor aurait deux options : soit il limoge Paulo Fonseca et nomme un nouvel entraîneur, soit il désigne un intérimaire pour diriger les Gones en championnat. Selon Daniel Riolo et Jérôme Rothen, le président de l’OL devrait se séparer de l’entraîneur en résiliant son contrat pour faute grave.

« L’idée que John Textor doit se séparer de Paulo Fonseca, c’est avant tout pour une raison extrêmement pratique. Déjà que Lyon est mal engagé pour décrocher l’objectif Ligue des champions, ils ne peuvent pas se permettre de ne pas avoir d’entraîneur sur le banc. L’Olympique Lyonnais sans entraîneur, en termes d’image du club, ce serait catastrophique », a commenté Riolo sur RMC Sport.

« Un contact physique avec l’arbitre est inadmissible et inexcusable. Quand on est professionnel, on a des obligations, on ne doit pas commettre l’irréparable. Sept mois de suspension, ce ne serait même pas suffisant. Son comportement est très grave. Pour moi, l’OL devrait signer une résiliation de contrat, une mise à pied, peu importe… Paulo Fonseca, dehors ! », a réagi Rothen.