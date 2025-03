OM : Adrien Rabiot, une grosse surprise pour le vestiaire !

Arrivé cet été à l’OM, Adrien Rabiot fait l’unanimité dans le vestiaire. Au-delà de ses qualités techniques, le milieu de terrain impressionne par sa personnalité.

Adrien Rabiot à l’OM, Leonardo Balerdi révèle la surprise du vestiaire

L’arrivée d’Adrien Rabiot à l’Olympique de Marseille en septembre dernier a suscité des interrogations, mais le milieu de terrain français a rapidement dissipé les doutes. Il s’est imposé comme un élément clé de l’équipe de Roberto De Zerbi. Avec 21 matchs disputés, 6 buts et 2 passes décisives, Rabiot a démontré son talent et son adaptation rapide au système de jeu exigeant de l’entraîneur.

Son leadership, déjà reconnu à la Juventus, s’est également manifesté au sein du vestiaire marseillais. Leonardo Balerdi, défenseur central de l’OM, révèle d’ailleurs avoir eu des préjugés sur sa personnalité. Avant de le côtoyer, le défenseur argentin imaginait Adrien Rabiot comme une personne arrogante. Cependant, il a été agréablement surpris par sa gentillesse et son humilité.

« Quand on m’a dit que Rabiot allait venir, je savais qu’il allait s’adapter et comprendre très vite le système de jeu de De Zerbi, qui n’est pas facile à maîtriser. Là où j’ai été surpris avec Adrien, c’est qu’il est très gentil, un super mec. Je pensais qu’il allait être un peu arrogant mais non », a-t-il confié à BFM Marseille.

Adrien Rabiot, en plus de ses qualités techniques, a su gagner le respect de ses coéquipiers par son attitude et son leadership. Son intégration réussie à l’OM confirme son statut de joueur de classe mondiale.