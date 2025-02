OM : Adrien Rabiot, l’incroyable progression qui impressionne !

Depuis son arrivée à l’OM, Adrien Rabiot s’affirme comme une menace redoutable dans les airs. Déjà auteur de cinq buts toutes compétitions confondues, l’international français impressionne par son efficacité de la tête, comme l’a encore prouvé son dernier but contre Angers.

OM : Un nouveau Adrien Rabiot à Marseille

Longtemps critiqué pour son irrégularité devant le but, Adrien Rabiot semble avoir trouvé une nouvelle arme à l’OM : son jeu de tête. Dimanche dernier, face à Angers (0-2), le milieu de terrain a ouvert le score d’un superbe coup de tête, confirmant une tendance qui devient sa marque de fabrique cette saison.

Olivier Echouafni, ancien joueur de l’OM, a souligné cette évolution dans les colonnes de La Provence : « Il a plus de liberté qu’à Paris, il ne marquait pas aussi souvent de la tête. Il est grand, mais ce qui fait la différence, c’est sa capacité à bien se démarquer et à sauter au bon moment. Il a un excellent timing et sait exploiter l’espace dans la surface. »

À Marseille, Rabiot évolue dans un système qui lui permet de se projeter davantage vers l’avant et d’exploiter ses qualités athlétiques sur coups de pied arrêtés.

Rabiot, un joueur désormais ciblé par les adversaires

Avec peu de joueurs aussi efficaces dans le domaine aérien, Adrien Rabiot devient une priorité pour les défenses adverses. Comme l’explique Echouafni, l’Olympique de Marseille ne dispose pas d’une multitude de joueurs capables de dominer dans les airs :

« Il n’y a pas tant d’Olympiens que ça à surveiller sur les corners : Leonardo Balerdi, un autre défenseur central qui monte… Mais un milieu de terrain capable de marquer régulièrement de la tête, c’est rare. Rabiot est devenu le principal danger dans ce domaine », a-t-il fait remarquer.

Les défenses adverses savent désormais qu’il ne faut pas le laisser libre dans la surface, sous peine de le voir surgir au premier ou au second poteau.

Une arme précieuse pour De Zerbi

Roberto De Zerbi, qui prône un jeu offensif et basé sur la possession, peut s’appuyer sur cette nouvelle force de frappe pour varier les attaques marseillaises. Avec des passeurs de qualité comme Luis Henrique ou Amine Harit, ou encore Mason Greenwood, les centres bien ajustés deviennent des occasions en or pour Rabiot.

Alors que l’OM vise une place en Ligue des champions, Adrien Rabiot pourrait bien être l’arme fatale de Marseille sur coups de pied arrêtés.