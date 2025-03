RC Lens : Will Still réserve une énorme surprise contre l’OM !

Le RC Lens affronte samedi l’OM dans une situation délicate. L’entraîneur Will Still est contraint de faire un choix audacieux pour ce match.

RC Lens : Wiil Still face une crise de gardiens avant le choc contre l’OM

Le RC Lens traverse une période difficile. Après un mercato hivernal marqué par les départs de joueurs clés comme Abdukodir Khusanov, Kevin Danso et Brice Samba, l’équipe lensoise peine à retrouver son équilibre. Les critiques des supporters se font entendre, sachant que les recrues n’ont pas comblé les vides laissés.

Les résultats du RC Lens sont alarmants en cette seconde partie de saison : quatre défaites consécutives et une défense perméable. La situation est particulièrement préoccupante au poste de gardien de but. Depuis le départ de Samba, Hervé Koffi et Mathew Ryan se partagent le temps de jeu, sans convaincre.

Un jeune gardien de la réserve appelé en renfort ?

D’ailleurs, les deux gardiens sont incertains pour le match contre l’OM. Koffi est touché aux ischios, Ryan au genou. Le troisième gardien, Denis Petric, est également blessé. Will Still, l’entraîneur du RCL, est ainsi confronté à un véritable casse-tête. Même s’il a indiqué que Mathew Ryan est le plus susceptible de jouer, le doute persiste.

Face à ces absences inquiétantes, le technicien belge pourrait opter pour une surprise de taille en titularisant un jeune gardien issue de la réserve. Cette option n’est pas exclure, selon plusieurs médias locaux. Quoi qu’il en soit, la situation est délicate pour le RC Lens, qui se rend au Vélodrome dans une période de turbulences.