OM vs RC Lens : Will Still confirme une cascade d’absences au RCL avant Marseille

Le RC Lens est en grande difficulté avant la rencontre face à l’OM en Ligue 1. L’entraîneur du RCL, Will Still, déplore plusieurs forfaits avant ce choc.

OM vs RC Lens : Plusieurs forfaits confirmés au RCL

Le RC Lens se déplace au stade Vélodrome ce samedi pour défier l’OM pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Les Sang et Or vont tenter de mettre fin à la crise de résultats qu’ils traversent depuis quelques semaines. Mais face à une robuste équipe de Marseille, les visiteurs doivent livrer de belles performances pour espérer un bon résultat de ce déplacement.

Lisez aussi : RC Lens : Le chiffre hallucinant qui révèle l’hécatombe avant l’OM

Avant le choc face à l’Olympique de Marseille, le Racing Club de Lens reste sur une série noire de quatre défaites consécutives en Ligue 1 : contre l’OGC Nice (2-0) lors de la 21e journée, le RC Strasbourg (2-0) lors de la 22e journée, le FC Nantes (3-1) lors de la 23e journée et contre Le Havre AC (3-4) à domicile samedi dernier lors de la 24e journée de Ligue 1. Le RCL pointe désormais à la 9e place au classement avec 33 points.

Lisez aussi : OM-RC Lens : Les options surprises de De Zerbi pour remplacer Murillo

Et les nouvelles ne sont pas bonnes pour le RC Lens avant le déplacement à Marseille. En conférence de presse ce jeudi 6 mars 2025, Will Still a confirmé une cascade de forfaits pour ce déplacement au Vélodrome. Le technicien lensois sera privé de N’Zola, Medina, Thomasson et Fulgini, tous suspendus pour cette rencontre.

Will Still a également fait part des incertitudes concernant la participation d’Agbonifo et El Aynaoui. Ces derniers ont participé à l’entraînement collectif ce jeudi, mais on ignore s’ils pourront disputer la rencontre face à l’Olympique de Marseille.

Lisez aussi : Mercato RC Lens : Le RCL dégote le successeur de Will Still

Les gardiens de but Hervé Koffi et Mathew Ryan sont également touchés par des pépins physiques, mais Will Still a indiqué que Ryan devrait être en mesure de tenir sa place face aux Marseillais de Roberto De Zerbi. « C’est Mat qui a le plus de chances de jouer. Il est frustré d’avoir pris quatre buts contre Le Havre, sur quatre frappes, mais il avait fait un match correct à Nantes. C’était plus compliqué le week-end dernier, mais on ne va pas tout remettre en question », a expliqué Will Still.

Le RC Lens pourrait encore s’incliner face à l’OM et s’enfoncer davantage dans la crise de résultats.