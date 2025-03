RC Lens : Nampalys Mendy, une carte à jouer pour Will Still au milieu de cette hécatombe ?

Alors que le RC Lens traverse une période compliquée avec de nombreuses absences, une opportunité pourrait se dessiner pour Nampalys Mendy. Longtemps écarté du groupe du RCL cette saison, le milieu de terrain sénégalais pourrait redevenir une option crédible pour Will Still.

RC Lens : Un début de saison quasi fantomatique pour Nampalys Mendy

Depuis le début de l’exercice 2024-2025, Nampalys Mendy a peu foulé les pelouses sous le maillot du RC Lens. Avec seulement une titularisation, lors de la première journée face à Angers, et quelques apparitions anecdotiques en septembre et octobre, son temps de jeu s’est réduit à peau de chagrin. À tel point qu’il a même été écarté du groupe à plusieurs reprises, notamment en début d’année.

Une situation surprenante pour un joueur qui, la saison dernière, avait pourtant été un élément clé du système lensois en disputant notamment tous les matchs de Ligue des Champions. Son absence prolongée a soulevé des interrogations, mais Will Still a récemment apporté des éclaircissements sur cette mise à l’écart. Interrogé sur la situation du joueur, l’entraîneur du RC Lens a évoqué des problèmes extra-sportifs et contractuels, qui seraient désormais derrière lui.

Malgré son faible temps de jeu, l’entraîneur lensois assure que Mendy est resté impliqué et prêt à jouer si besoin. « Si on fait appel à lui, je n’ai aucun doute qu’il sera prêt et qu’il fera le nécessaire pour l’équipe. Physiquement, il est très bien », a déclaré le coach. Une déclaration qui prend tout son sens alors que le Racing Club de Lens doit faire face à une véritable hécatombe au milieu de terrain. Avec les blessures qui s’accumulent dans l’effectif, Will Still pourrait être contraint de revoir ses plans.

Le secteur du milieu de terrain est particulièrement touché, et l’expérience de Nampalys Mendy pourrait s’avérer précieuse dans cette période difficile. Déjà réintégré dans le groupe lors des trois derniers matchs, le Sénégalais pourrait voir son rôle s’accroître dans les semaines à venir. Un retour en grâce qui dépendra également de ses performances et de sa capacité à retrouver son meilleur niveau après une longue mise à l’écart.

Alors que Lens se prépare à un déplacement difficile à Marseille, le moment semble idéal pour Mendy de prouver qu’il peut encore être un élément clé du collectif lensois.