Arsenal-PSG : La punchline musclée de Vitinha !

Après la précieuse victoire du PSG face à Arsenal (0-1) en demi-finale aller de la Ligue des champions, Vitinha n’a pas mâché ses mots. Élu homme du match, le milieu portugais a lancé un message fort à ceux qui doutaient encore du club parisien.

Arsenal-PSG : Vitinha, une réponse cinglante aux sceptiques

Au terme d’un match très disputé à l’Emirates Stadium, le Paris Saint-Germain a pris une option sur la qualification pour la finale de la Ligue des champions. Si la performance collective a été saluée, c’est surtout la déclaration de Vitinha qui a marqué les esprits. Interrogé par Canal+, le milieu de terrain a laissé parler son tempérament face aux critiques envers le Paris SG.

« Il y a des gens qui n’y croient pas mais on s’en fout de ces gens », a-t-il lancé, plein de confiance. Un message sans détour adressé aux détracteurs du club de la capitale, souvent pointé du doigt pour ses échecs passés sur la scène européenne. Désigné homme du match, Vitinha a tenu à saluer l’état d’esprit de ses partenaires lors de cette rencontre.

« On a fait une grande performance collective, on a montré notre envie d’aller en finale », a lâché Vitinha. Battu sur cette même pelouse en phase régulière en octobre dernier, le PSG a cette fois su inverser la tendance grâce à un but précoce d’Ousmane Dembélé (4e). « C’est très difficile de venir gagner ici, on avait vu ça en octobre », a rappelé le joueur de 25 ans. Avant d’ajouter : « On n’a pas eu le ballon comme d’habitude, mais c’est ça que les grandes équipes montrent. Il faut s’adapter ».

Un pied en finale, mais la tête au retour

Conscient que rien n’est encore joué, Vitinha a déjà les yeux tournés vers le match retour, prévu le mercredi 7 mai au Parc des Princes. « Ce n’est pas fini, il faut faire un grand match chez nous », a-t-il insisté. Malgré quelques occasions manquées, le milieu lusitanien préfère retenir le positif : « On aurait pu marquer encore plus… mais on est heureux du résultat ».

À l’heure où certains doutent encore de la capacité du PSG à franchir le dernier palier, Vitinha, lui, affiche une détermination sans faille. Et Paris, plus que jamais, peut croire en sa destinée européenne.