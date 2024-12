RC Lens Mercato : Rupture de contrat en vue pour Nampalys Mendy ?

L’aventure de Nampalys Mendy au RC Lens pourrait s’achever lors du mercato hivernal. Une rupture de contrat avant terme serait envisagée en interne.

Mercato : Nampalys Mendy n’est pas pressé de quitter le RC Lens

Le mercato hivernal devrait être mouvementé du côté du RC Lens. En effet, la direction lensoise cherche activement à se séparer de quelques éléments, dont Nampalys Mendy. Le milieu de terrain sénégalais ne rentre pas dans les plans de Will Still et son salaire pèse sur les finances du club.

N’ayant disputé que 4 petites rencontres de Ligue 1 cette saison, Nampalys Mendy est clairement invité à quitter les Sang et Or. Toutefois, le joueur de 32 ans ne semble pas disposé à faciliter son départ. Le milieu de terrain lensois, qui a déjà refusé une offre d’Arabie Saoudite, souhaite visiblement aller jusqu’au bout de son contrat expirant en juin.

Son contrat bientôt résilié ?

Pour la direction du RC Lens, un départ gratuit de Nampalys Mendy à l’issue de la saison représenterait un échec sportif et économique. La situation pourrait donc se tendre entre les deux parties dans les prochaines semaines. Le RCL parait déterminé à vendre son joueur dès cet hiver.

Et si aucune solution n’est trouvée d’ici la fin du mercato, le club pourrait être tenté de libérer prématurément le joueur en janvier afin de limiter les pertes financières. C’est du moins la révélation faite par le site Allez Lens. Pour le RC Lens, il s’agit désormais de trouver un équilibre entre ses ambitions sportives et ses contraintes économiques.