Avenir de Luis Campos au PSG, un gros problème signalé

L’incertitude plane sur l’avenir de Luis Campos alors que le PSG continue de jouer les premiers rôles en Ligue des champions. Le conseiller football du club, en fin de contrat en juin prochain, n’a toujours pas prolongé. Une situation qui interroge et qui pourrait poser un problème pour la suite du projet parisien.

PSG : Luis Campos, un contrat qui traîne, un malaise en interne ?

La colère de Luis Campos lors du huitième de finale aller contre Liverpool a marqué les esprits. Agacé par la non-expulsion d’Ibrahima Konaté après une intervention sur Bradley Barcola, le dirigeant portugais a perdu son calme dans les couloirs du Parc des Princes. Capté par les caméras de Canal+, son mécontentement reflète l’implication totale qu’il met dans son rôle au PSG. Si cet épisode témoigne de sa passion, il soulève aussi une question majeure : Campos sera-t-il encore là la saison prochaine ?

Officiellement, le club affirme vouloir le prolonger, et lui-même souhaiterait rester. Mais alors, pourquoi sa signature tarde-t-elle autant ? Selon Dominique Séverac, journaliste du journal Le Parisien, cette situation cache peut-être un problème plus profond. « Il aimerait prolonger et le PSG dit officiellement qu’il en a envie aussi. Mais le fait qu’il n’ait pas encore signé indique qu’il y a un loup, un problème », explique-t-il. Le contrat de Campos expire le 30 juin prochain, et l’absence de prolongation pourrait refléter des désaccords internes.

Son rôle exact au sein du club, son autonomie dans les choix sportifs ou encore l’éventuelle arrivée d’un directeur sportif plus influent pourraient être des points de friction. Luis Campos est un architecte majeur du projet parisien, notamment dans le recrutement et l’identité de l’équipe. Son départ, s’il devait se confirmer, serait un coup dur pour la stabilité du club. À l’approche du mercato estival, le PSG ne peut se permettre un tel flou en interne.

L’été s’annonce donc crucial pour l’avenir du PSG, avec des décisions majeures à prendre, notamment sur la gestion du cas Luis Campos. Le club parisien devra trancher rapidement pour éviter une crise de gouvernance à un moment clé de son développement.