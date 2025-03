OM-RC Lens : De Zerbi hausse le ton avec Mason Greenwood

À la veille du match contre le RC Lens, Roberto De Zerbi a lâché ses quatre vérités à Mason Greenwood. L’entraîneur de l’OM attend davantage de l’attaquant anglais.

OM : Roberto De Zerbi ne rigole plus, Mason Greenwood sous pression

Roberto De Zerbi, l’entraîneur de l’OM, a publiquement exprimé son mécontentement quant aux performances de Mason Greenwood. Malgré un bilan statistique honorable de 15 buts inscrits en 24 rencontres de Ligue 1, le technicien talien attend plus de son attaquant anglais.

Présent en conférence de presse, à la veille du match contre le RC Lens, De Zerbi a souligné l’irrégularité de Mason Greenwood, alternant entre des matchs de haut niveau et des prestations en deçà des attentes. Il a insisté sur le fait que le talent de l’Anglais exigeait une constance et un impact plus significatifs sur le jeu de l’équipe. « Personne n’a plus d’estime pour lui que moi. Mais j’en attends plus de sa part », a-t-il déclaré.

Il sera très attendu face au RC Lens

Roberto De Zerbi a également évoqué le manque d’efficacité de Greenwood dans certaines phases de jeu, notamment dans les duels et les replis défensifs. Il a appelé l’attaquant à fournir davantage d’efforts et à se montrer plus impliqué dans le collectif. « Il faut qu’il soit plus constant dans les matchs, qu’il se sacrifie plus, qu’il soit plus constant dans le fait d’être décisif », a-t-il indiqué.

De son côté, Mason Greenwood devra répondre aux attentes de son entraîneur et prouver qu’il est capable de franchir un palier. Le prochain match de l’OM face à Lens sera déterminant pour l’attaquant anglais, qui devra démontrer sa capacité à s’adapter aux exigences de De Zerbi.