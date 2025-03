OM : Une grande nouvelle confirmée pour Mason Greenwood !

Mason Greenwood a officiellement entamé une nouvelle étape dans sa carrière internationale. L’attaquant de l’OM a demandé à changer de nationalité sportive pour représenter la Jamaïque, une décision désormais confirmée par la Fédération anglaise.

OM : Mason Greenwood tourne définitivement la page de l’Angleterre

Ancien grand espoir du football anglais, Mason Greenwood ne portera plus jamais le maillot des Three Lions. Depuis les accusations de viol dont il a fait l’objet, l’attaquant de 23 ans n’a plus été convoqué par la sélection anglaise. Face à cette situation, il a choisi de représenter la Jamaïque, pays dont il est éligible grâce à ses origines familiales.

Mark Bullingham, directeur général de la Fédération anglaise (FA), a confirmé ce jeudi que le natif de Wibsey avait officiellement fait la demande pour changer d’équipe nationale. Un choix qui le rend définitivement inéligible pour l’Angleterre, puisque les règlements de la FIFA n’autorisent qu’un seul changement de nationalité sportive.

Contrairement à certaines spéculations, la FA n’a jamais informé le joueur de 23 ans qu’il était exclu de la sélection anglaise. Selon Bullingham, ce choix relève uniquement de la volonté du joueur. « C’est une décision personnelle de sa part », a-t-il déclaré, tout en précisant que le sélectionneur Gareth Southgate ne l’avait pas envisagé dans ses plans récents en raison de son absence de la scène internationale.

En rejoignant la Jamaïque, l’ancien joueur de Manchester United pourrait relancer sa carrière sur la scène mondiale. La sélection jamaïcaine, qui compte déjà plusieurs joueurs évoluant en Europe, ambitionne de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde. L’arrivée d’un talent comme l’attaquant de l’Olympique de Marseille pourrait considérablement renforcer l’équipe.

Ce changement de nationalité sportive représente une opportunité pour Mason Greenwood de retrouver un rôle clé en sélection, loin de la pression médiatique anglaise. S’il continue à performer avec l’OM, il pourrait rapidement être convoqué par la Jamaïque et apporter son expérience au sein d’une équipe en pleine progression.

Pour Marseille, cette décision pourrait aussi être une bonne nouvelle. Un Greenwood performant et motivé pourrait être un atout supplémentaire pour la fin de saison et pour les ambitions européennes du club phocéen.