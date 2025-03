Adrien Rabiot à l’OM : Une déclaration d’amour qui chauffent les cœurs à Marseille

Depuis son arrivée à l’OM l’été dernier, Adrien Rabiot s’épanouit pleinement sous les couleurs phocéennes. Dans une interview à DAZN, le milieu de terrain a exprimé son attachement profond au club et à ses supporters, de quoi confirmer qu’il ne regrette absolument pas son choix.

OM : Adrien Rabiot assume son choix malgré les convoitises

Alors qu’il aurait pu rejoindre un cador européen comme Manchester United, Adrien Rabiot a opté pour l’OM. Un choix surprenant pour certains, mais qui s’est révélé être une évidence pour l’international français. « Si je regrette d’être passé à côté d’un plus gros club ? Non, pas du tout, au contraire », a-t-il confié. Sous les ordres de Roberto De Zerbi, Rabiot a trouvé un rôle plus offensif aux côtés de Mason Greenwood, et son impact sur le jeu marseillais est indéniable.

Son intégration réussie et sa montée en puissance font de lui un élément clé du projet olympien. En 19 matchs de Ligue 1 avec l’Olympique de Marseille, l’international français a déjà marqué 5 buts cette saison pour une passe décisive. S’il est bien reçu par le vestiaire, c’est aussi bien au-delà qu’il trouve aussi une pleine satisfaction. En effet, ce qui marque le plus Adrien Rabiot depuis son arrivée, c’est l’amour inconditionnel des supporters marseillais.

« On en parle souvent avec Medhi Benatia, il m’envoie des messages, il me dit : « cet amour-là que qu’on te donne, que les gens te donnent ici, est-ce que tu penses que tu aurais pu me trouver ailleurs si tu étais parti à Manchester United ou ailleurs ? » Et c’est vrai que depuis que ce que je vis ici, cet amour que les gens me donnent, je ne l’ai pas connu ailleurs. Ici, j’ai l’impression d’être vraiment reconnu à ma juste valeur », avoue-t-il.

Marseille, avec son atmosphère bouillante et son engouement unique, a conquis le cœur du milieu de terrain. Cette déclaration renforce encore un peu plus le lien entre l’ancien Parisien et le peuple olympien, qui ne demande qu’à le voir briller sous le maillot bleu et blanc.