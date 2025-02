OM : Adrien Rabiot, le nouvel homme fort du vestiaire marseillais !

Arrivé à l’OM lors du dernier mercato estival, Adrien Rabiot s’est rapidement imposé comme un élément clé de l’équipe marseillaise. Luis Henrique n’a pas manqué de souligner son importance, en faisant de lui un leader incontesté.

OM : Adrien Rabiot, Luis Henrique loue un leader inspirant

Le mercato OM a été marqué par l’arrivée de Roberto De Zerbi l’été dernier, mais c’est surtout celle d’Adrien Rabiot qui fait sensation. Après son départ de la Juventus, le milieu de terrain a surpris en choisissant Marseille. Un choix audacieux qui porte déjà ses fruits : il est devenu un pilier du milieu de terrain et un moteur essentiel pour l’équipe.

En 17 matchs de Ligue 1, il est auteur de 5 buts et 1 passe décisive avec l’Olympique de Marseille. Son impact et son aura ne se limitent pas qu’aux terrains. Dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport, Luis Henrique n’a pas lésiné sur les mots pour saluer l’impact d’Adrien Rabiot, devenu un véritable leader à l’OM.

« Adrien est un joueur très important, un joueur de l’équipe nationale qui nous aide beaucoup, il me parle souvent et m’accorde sa confiance. C’est un leader du vestiaire qui entraîne tout le monde », a déclaré l’ailier brésilien. Ces mots montrent à quel point Rabiot est respecté et admiré par ses coéquipiers.

Roberto De Zerbi : « Il nous faudrait plusieurs Rabiot »

Un peu plus tôt cette saison, Roberto De Zerbi n’a pas hésité à encenser Adrien Rabiot en décembre dernier : « On aurait besoin de deux, trois, voire cinq Rabiot dans l’équipe », avait lâché le technicien italien. Une déclaration forte qui souligne l’importance du milieu de terrain dans le système de jeu de l’Olympique de Marseille.

Rabiot incarne la rigueur, l’expérience et l’excellence, des qualités indispensables pour un OM ambitieux. Son choix de rejoindre l’Olympique de Marseille s’avère être une réussite. En quelques mois, il s’est imposé comme un leader, tant sur le terrain que dans le vestiaire.

Pour Marseille, ce recrutement est une véritable pépite du mercato OM, et pour Rabiot, une opportunité de briller et de guider son équipe vers de nouveaux sommets.