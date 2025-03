OM vs RC Lens : Le groupe de Marseille pour pourfendre le RCL, la compo !

Le technicien de l’OM, Roberto De Zerbi vient de dévoiler le groupe de Marseille qui va affronter le RC Lens ce soir au stade Vélodrome. Certains joueurs sont absents.

OM vs RC Lens : Le groupe de Marseille retenu pour affronter le RCL

L’OM accueille le RC Lens ce samedi au Vélodrome pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Après sa victoire face au FC Nantes (2-0) dimanche dernier, Marseille vise un nouveau succès pour conserver solidement sa deuxième place au classement. Le RC Lens, de son côté, cherche à se relancer après quatre défaites consécutives en Ligue 1.

Lire aussi : OM-RC Lens : Ces antécédents qui doivent inquiéter Marseille face au RCL

À quelques heures de cette affiche, le technicien de l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi, a dévoilé son groupe retenu pour battre les Sang et Or. Pour cette rencontre, l’entraîneur phocéen a convoqué un groupe de 21 joueurs. Amine Harit, victime d’un nouveau problème au mollet, est forfait et retourné à l’infirmerie.

Lire aussi : RC Lens : Le groupe de Will Still pour l’OM avec une grosse surprise

De son côté, Amir Murillo, blessé face au FC Nantes la semaine dernière, est également absent. Enfin, Derek Cornelius est toujours suspendu. En revanche, Ulisses Garcia, écarté lors du dernier match, retrouve sa place dans le groupe marseillais.

📝 𝐋𝐞 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐨𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐞𝐧 pour la rencontre du jour face aux Sang et Or ! 👇#OMRCL pic.twitter.com/plkV2ZnjHM — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 8, 2025

La composition probable de l’OM

Rulli – Rongier, Balerdi, Kondogbia – Luis Henrique, Bennacer, Höjbjerg, Merlin – Rabiot, Greenwood – Gouiri.