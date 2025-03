RC Lens : Le groupe de Will Still pour l’OM avec une grosse surprise

Will Still a dévoilé son groupe pour le déplacement du RC Lens à Marseille ce samedi soir. Entre absences notables et une surprise de taille, les Sang et Or se présentent avec un effectif remanié pour cette 25e journée de Ligue 1.

OM-RC Lens : Plusieurs absents de marque mais une grande première pour le RCL

Pour aller défier l’Olympique de Marseille au Vélodrome samedi soir, le Racing Club de Lens devra composer sans plusieurs éléments clés pour ce déplacement au Vélodrome. Sur le plan médical, Jhoanner Chavez (cheville), Denis Petric (dos), Martin Satriano (genou) et Rémy Labeau Lascary (genou) sont forfaits depuis plusieurs semaines. S’ajoutent à cette liste quatre joueurs suspendus : M’Bala Nzola, Facundo Medina, Adrien Thomasson et Angelo Fulgini. Des absences qui fragilisent aussi bien le secteur défensif que l’animation offensive des Sang et Or.

De plus, Hervé Koffi, victime d’une blessure aux ischio-jambiers, n’a pas été retenu. Bonne nouvelle en revanche avec Mathew Ryan, un temps incertain en raison d’un problème au genou, qui figure bien dans le groupe. Il sera accompagné par les jeunes gardiens Daïvy Lefranc-Yeboah et Adam Delplace. En défense, Will Still a convoqué plusieurs jeunes pour pallier les absences, dont la surprise du jour : Souleymane Sagnan. À seulement 19 ans, le frère de Modibo Sagnan fait sa première apparition avec l’équipe première. Une opportunité pour lui de se montrer dans un contexte aussi prestigieux que le Vélodrome.

Autre bonne nouvelle, malgré son incertitude en début de semaine, Neil El Aynaoui sera bien du voyage, tout comme Jeremy Agbonifo. Dans l’entrejeu, Nampalys Mendy, Fodé Ojediran, David Pereira Da Costa et Yacine Diouf devront assurer la stabilité du collectif lensois. Offensivement, Will Still pourra compter sur Anass Zaroury, Florian Sotoca et Wesley Saïd, ainsi que sur les jeunes Rayan Fofana et Goduine Koyalipou pour tenter de surprendre l’OM.

Le groupe complet du RC Lens :

Gardiens : Ryan, Delplace, Lefranc-Yeboah

Défenseurs : Aguilar, Gradit, Bah, Celik, Sarr, Sagnan, Machado

Milieux : El Aynaoui, Mendy, Ojediran, Diouf, Pouilly

Attaquants : Zaroury, Sotoca, Saïd, Koyalipou, Agbonifo, Fofana