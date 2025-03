OM-RC Lens : Ces antécédents qui doivent inquiéter Marseille face au RCL

Ce samedi, le RC Lens se déplace sur la pelouse du Vélodrome de l’OM avec l’ambition de créer la surprise. Malgré une dynamique compliquée et plusieurs absents de marque, les Sang et Or pourraient bien jouer un mauvais tour aux Phocéens, comme ils l’ont déjà fait par le passé.

Le RC Lens, bête noire de l’OM ces dernières saisons

C’est une équipe de Marseille en pleine forme qui s’apprête à recevoir un Racing Club de Lens en plein doute samedi pour la 25ᵉ journée de Ligue 1. Et si les Marseillais sont logiquement favoris pour ce choc, ils ont aussi de quoi se méfier des Sang et Or, qui ont un passé qui plaide en leur faveur. En effet, depuis son retour dans l’élite, le RC Lens a souvent réussi à s’imposer au Vélodrome. Une belle dynamique instaurée entre 2020 et 2023. Au cours de cette période, les Artésiens ont remporté trois de leurs quatre déplacements à Marseille, à chaque fois avec un but d’écart.

Des victoires obtenues grâce à des buts marquants, de Simon Banza à David Pereira da Costa, en passant par Wesley Saïd et Florian Sotoca. Cependant, l’Olympique de Marseille semble avoir repris la main récemment, en s’imposant lors des deux dernières confrontations face aux Sang et Or, dont une victoire 2-1 en fin de saison dernière. Cette fois-ci, Lens arrivera dans un contexte plus délicat, mais le passé prouve qu’un exploit reste possible.

Le groupe lensois est privé de plusieurs éléments clés pour ce déplacement : Facundo Medina, Adrien Thomasson, Angelo Fulgini et M’Bala Nzola manqueront à l’appel. Malgré cela, Florian Sotoca refuse d’abandonner l’idée d’un exploit. « Tout le monde nous voit perdre à Marseille, mais tout est possible dans le football », a-t-il déclaré avec optimisme. L’attaquant lensois sait que son équipe, même diminuée, peut poser des problèmes aux hommes de Roberto De Zerbi, surtout en jouant sans pression.

Près de 3 000 supporters du RC Lens feront le déplacement au Vélodrome pour soutenir leur équipe. Un soutien précieux qui pourrait galvaniser les hommes de Will Still face à l’Olympique de Marseille. Face à des Phocéens parfois inconstants cette saison, Lens a une carte à jouer. Si les Sang et Or parviennent à retrouver leur solidité défensive et à exploiter les failles marseillaises, ils pourraient bien repartir avec un résultat positif. De quoi relancer une saison qui peine à décoller.