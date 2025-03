Stade Rennais : Un arbitrage favorable pour le PSG ? La scène colère d’Habib Beye

C’est une défaite au goût amer pour Habib Beye. Le PSG a signé une nouvelle victoire en Ligue 1 face au Stade Rennais ce samedi, mais la rencontre a été marquée par une vive polémique. En conférence de presse, l’entraîneur du SRFC a exprimé son mécontentement après l’arbitrage, en particulier concernant le premier but des Parisiens.

Une victoire du PSG entachée par une irrégularité, Habib Beye n’en revient pas

Le PSG a remporté le match 4-1, grâce à des buts de Bradley Barcola, Gonçalo Ramos, et un doublé d’Ousmane Dembélé. Cependant, le premier but de Barcola a mis le feu aux poudres. Habib Beye, l’entraîneur du Stade Rennais, a dénoncé un coup franc joué à un endroit incorrect, dix mètres plus haut que l’endroit où la faute avait été commise. Pour lui, cette erreur d’arbitrage aurait dû entraîner l’annulation du but, car l’action n’a pas été jouée correctement selon les règles.

« Il me dit que mes joueurs ne sont pas prêts. Mais je ne comprends pas qu’un coup franc cinq mètres dans leur terrain soit joué cinq mètres dans le nôtre », a-t-il déclaré, exprimant son incompréhension face à cette décision qui a semblé favoriser le PSG. Habib Beye n’a pas manqué de souligner que cette irrégularité n’était pas un cas isolé. Selon lui, le PSG bénéficie trop souvent de décisions arbitrales clémentes.

« Jérémy Jacquet ne peut pas regagner dix mètres par rapport à la situation jouée. Il me dit : »Vous savez, les touches sont parfois jouées deux ou cinq mètres plus loin ». Ça me paraît étrange », a ajouté l’entraîneur rennais. Malgré ces controverses, le PSG continue de dominer la Ligue 1, et reste invaincu après sa victoire face à Rennes.

Toutefois, l’accumulation de décisions arbitrales jugées favorables aux Parisiens commence à susciter des interrogations. Habib Beye, furieux, n’a pas hésité à dénoncer ces erreurs, qui, selon lui, nuisent à l’intégrité de la compétition.