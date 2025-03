ASSE : Pourquoi le Havre AC se satisfait du point précieux face à Saint-Etienne

L’ASSE et le Havre AC se sont quittés sur un match nul, dimanche. Si l’entraîneur des Stéphanois nourrit des regrets, son homologue de l’équipe havraise se satisfait du point obtenu sur penalty. Il en donne les raisons.

Havre-ASSE (1-1) : Un nul qui laisse un goût amer aux Verts

L’ASSE menait face au Havre AC au stade Océane grâce à un but de Lucas Stassin, inscrit dès la 10e minute. Cependant, les Verts ont concédé un penalty, le 14e de leur saison, transformé en deux temps par le capitaine du HAC (1-1) peu avant la pause. Ce penalty a été provoqué par une malheureuse faute de main de Benjamin Bouchouari.

À l’issue de la 25e journée de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne reste 17e et en position de relégable, tandis que Le Havre conserve sa 16e place, synonyme de barrage, grâce à son point d’avance. Eirik Horneland n’a pas caché sa frustration, lui qui espérait voir son équipe dépasser le Havre AC à l’issue de cette confrontation directe.

Digard se réjouit : « On prend un point et on laisse Saint-Etienne derrière nous »

De son côté, Didier Digard visait également la victoire pour conforter son avance sur l’ASSE, mais il se contente du point du match nul, qui permet à son équipe de rester devant les Verts.

« On prend un point et on laisse notre adversaire derrière nous », s’est réjoui l’entraîneur du club normand, qui a particulièrement apprécié la réaction de ses joueurs.

« C’est plaisant de voir une équipe qui, dans la difficulté, a su montrer du caractère. […] C’est tout à l’honneur des joueurs. J’espère qu’on va continuer sur cette dynamique jusqu’à la fin et laisser derrière nous le maximum d’équipes », a conclu Digard.