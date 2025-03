Classement ASSE : Saint-Etienne rate le coche face au Havre, pression maximale avant Montpellier

L’ASSE a failli décrocher une victoire cruciale lors de la 25ème journée de Ligue 1, mais n’a obtenu qu’un match nul 1-1 face au Havre. Alors que plusieurs concurrents directs pour le maintien ont perdu, les Verts ratent une opportunité en or de gagner des places avant d’affronter Montpellier dans un contexte de pression extrême.

Classement ASSE : Saint-Etienne a son destin en main, attention à Montpellier

L’ASSE devait s’imposer dimanche face au Havre pour s’offrir une bouffée d’air. Cependant, les Verts ont laissé filer deux précieux points, alors qu’ils tenaient le match par le bon bout. Dès le début de la rencontre, Saint-Etienne a montré sa volonté de dominer le jeu et de faire monter la pression sur Le Havre. Toutefois, malgré une intensité indéniable et plusieurs occasions franches, l’attaque des Verts est restée en demi-teinte.

L’équipe adverse bien organisée a su contenir les assauts et obligent les Stéphanois à se contenter d’un point après avoir mené grâce à Lucas Stassin. Ce résultat, bien que positif sur le papier, laisse un goût amer aux supporters qui avaient espéré exploiter une situation favorable. En effet, les autres équipes dans la lutte pour le maintien ont vu leurs espoirs s’amenuiser ce week-end. Montpellier, par exemple, s’était incliné à Lille, tandis que le Stade de Reims et le FC Nantes avaient perdu à domicile.

Dans ce contexte, une victoire de Saint-Etienne aurait pu faire toute la différence en rapprochant les Verts des zones de sécurité et en creusant l’écart avec leurs adversaires. Malheureusement, le match nul ne suffit pas à combler ce retard, et l’ASSE rate le coche sur un point qui aurait pu changer la donne. La pression est désormais sur les hommes Eirik Horneland au moment de s’apprêter à faire un déplacement crucial à Montpellier.

Face aux Héraultais, un adversaire redoutable également en quête de survie, la pression est désormais maximale. L’entraîneur et ses joueurs devront impérativement redoubler d’efforts pour exploiter chaque opportunité et remédier aux insuffisances observées contre Le Havre. Ce défi, déterminant pour l’avenir immédiat du club, incite les Verts à se remettre en question et à mobiliser toutes leurs ressources pour sécuriser leur maintien en Ligue 1.