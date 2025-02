PSG : Khvicha Kvaratskhelia savoure sa grande première avec le Paris SG

Khvicha Kvaratskhelia, buteur pour la première fois sous les couleurs du PSG face à l’AS Monaco (4-1), a marqué les esprits. L’ailier géorgien, arrivé cet hiver, s’est dit ravi de cette performance et espère désormais enchaîner.

PSG : Le premier but tant attendu de Kvaratskhelia au Paris SG

Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia jouait son troisième match de Ligue 1 vendredi soir. S’il a été décisif dès son premier match, il aura fallu attendre la troisième rencontre pour voir le Géorgien trouver le chemin des filets pour la toute première fois sous ses nouvelles couleurs. Un moment tant attendu et qui est arrivé dans une affiche choc.

Face à l’AS Monaco, Kvaratskhelia a débloqué son compteur avec le PSG d’un superbe enchaînement après une passe de Bradley Barcola. Un but qui récompense son adaptation progressive au sein du collectif de Luis Enrique. « C’est un moment très spécial pour moi, marquer mon premier but ici, au Parc des Princes, c’est incroyable », a déclaré le joueur après cette rencontre de la 21e journée de Ligue 1.

Un déclic pour la suite de la saison de Kvaratskhelia au Paris SG ?

Depuis son arrivée, le Géorgien a alterné les bonnes performances et les phases d’adaptation, devant assimiler les exigences tactiques de son nouvel entraîneur. Mais cette réalisation pourrait être un tournant dans son intégration. Khvicha Kvaratskhelia espère désormais capitaliser sur cette réussite pour enchaîner les bonnes prestations.

« Ce but me donne beaucoup de confiance. Je veux continuer à progresser et aider l’équipe à atteindre ses objectifs », a-t-il confié. Sa connexion avec ses coéquipiers, notamment Barcola et Dembélé, semble s’améliorer match après match. Avec la Ligue des Champions en ligne de mire, cette montée en puissance arrive au bon moment pour le Paris Saint-Germain.

Luis Enrique satisfait de son joueur

Interrogé sur la prestation de Kvaratskhelia, Luis Enrique s’est montré satisfait : « Il s’adapte très bien, il travaille dur à l’entraînement et ce but est une belle récompense. Il a encore une grosse marge de progression », a indiqué l’entraîneur du Paris Saint-Germain. Avec cette première réalisation, le Géorgien franchit une étape importante et pourrait devenir un atout majeur pour la fin de saison parisienne.