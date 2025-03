ASSE : Les penalties coûtent cher à l’AS Saint-Etienne, les Verts tirent l’alarme

L’ASSE a déjà concédé 14 penalties cette saison en Ligue 1. Dimanche, c’est d’ailleurs sur un penalty que le Havre AC a obtenu l’égalisation face aux Verts (1-1). Conscients des opportunités offertes à leurs adversaires, les Stéphanois ont à cœur de revoir leur façon de défendre dans leur surface, avant d’affronter Montpellier.

ASSE : 14 penalties concédés, Horneland déplore un manque de discipline

L’ASSE a concédé deux penalties contre Angers SCO, dont l’un dans le temps additionnel, lors du match nul (3-3) au stade Geoffroy-Guichard. Lors de la défaite face à l’OGC Nice (1-3), la journée suivante, Mickaël Nadé a inscrit un but contre son camp. Dimanche, l’équipe d’Eirik Horneland a provoqué un penalty, transformé en deux temps par le capitaine du Havre AC. L’AS Saint-Etienne a ainsi concédé le match nul à cause de ce but consécutif à une faute de main évitable de Benjamin Bouchouari.

« Quatorze penalties concédés, c’est trop ! Nous offrons des situations stupides à nos adversaires. Sur celui contre Le Havre, il intervient après une remise en jeu. Il ne fallait pas concéder cette touche aussi bêtement, on pouvait l’éviter. Il y a un manque de discipline », a regretté Eirik Horneland.

Bernauer n’a pas d’explication, Moueffek propose des solutions

Interrogé également sur ces penalties, dont l’un a été concédé par lui-même face à Angers SCO, Maxime Bernauer ne trouve pas d’explications tangibles. « En concéder autant, c’est difficilement explicable. J’en ai concédé un contre Angers, peut-être sévère, mais je donne l’opportunité à l’arbitre de siffler », a confié le défenseur central de l’ASSE.

Quant à Aïmen Moueffek, il propose des solutions : « Il faut qu’on arrête de concéder des penalties. Il va falloir qu’on travaille là-dessus. C’est quelque chose à travailler, à modifier, nous en sommes conscients. »

Nadé défend Bouchouari

Mickaël Nadé, lui, défend son coéquipier fautif : « Benjamin Bouchouari se retrouve au mauvais endroit au mauvais moment et il a un mauvais réflexe. Ça arrive à tout le monde. » Rendez-vous dimanche prochain, face au Montpellier HSC, pour voir si l’AS Saint-Etienne a tiré les enseignements des nombreux penalties concédés.