OL : Les réserves contre Thiago Almada se multiplient, l’Olympique Lyonnais riposte

La liste des clubs ayant déposé une réclamation contre la présence de Thiago Almada dans l’équipe de l’OL s’allonge. L’OGC Nice en fait désormais partie. John Textor est sorti du silence et a répondu sèchement au président du club niçois.

OL : Textor charge Rivère de l’OGC Nice dans l’affaire Thiago Almada

Le recrutement de Thiago Almada par l’OL pendant le mercato d’hiver continue de faire des vagues. Prêté gratuitement à Lyon par Botafogo, autre club de la galaxie Eagle Football Group, le milieu offensif argentin n’est pas le bienvenu. Plusieurs clubs de Ligue 1, dont le Stade de Reims, le Stade Brestois, le PSG, Toulouse FC et l’OGC Nice, ont formulé des réserves concernant le nouveau joueur de l’Olympique Lyonnais.

La dernière requête, celle du Gym, a fait réagir John Textor. Il a répondu sans ménagement au président du club azuréen. « Jean-Pierre Rivère a avoué sa collusion honteuse contre l’OL. Encore quelque chose qui divise, à l’heure où notre championnat a besoin d’unité », a martelé l’homme d’affaires américain, dans une story sur Instagram.

Des réclamations qui ne devraient pas aboutir

Il est important de rappeler que Laurent Prud’homme, directeur général du club rhodanien, avait déjà clarifié le dossier Thiago Almada.

« Il y a une exception. La DNCG a autorisé l’OL à faire des prêts gratuits à partir du moment où un joueur vient remplacer un joueur parti », avait-il expliqué, tout en précisant que le club s’est assuré de la signature de l’ancien joueur de Botafogo à Lyon, sous la forme d’un prêt gratuit, auprès de la DNCG et de la LFP. « Ce qui me gêne, c’est que certains présidents se considèrent au-dessus de la DNCG et de la Ligue. Je trouve ça triste », avait dénoncé le dirigeant de l’Olympique Lyonnais.

D’ailleurs, les réclamations de Toulouse et Reims ont été rejetées par la Commission juridique de la LFP les 21 janvier et 18 février. Cela devrait être le cas de celles des autres clubs, car le prêt de Thiago Almada à l’OL a déjà été validé en amont par les instances du football professionnel.