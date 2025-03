ASSE : Les Ultras visés, la mort de Saint-Etienne engagée ?

L’ASSE pourrait voir son identité profondément bouleversée. Les Magic Fans et les Green Angels, deux groupes ultras historiques du club, sont dans le viseur du Ministère de l’Intérieur, qui envisage leur dissolution. Une décision qui suscite une levée de boucliers, notamment chez les acteurs locaux.

Les Ultras sous la menace d’une dissolution, l’avenir de l’ASSE en jeu ?

Depuis plusieurs mois, le gouvernement travaille sur la dissolution de certains groupes ultras en France. Parmi les cinq groupes concernés, figurent les Magic Fans et les Green Angels, piliers de l’ambiance bouillante de Geoffroy-Guichard. Leur présence sur cette liste inquiète profondément les supporters stéphanois, qui y voient une attaque directe contre l’âme du club. Si certains groupes visés, comme Strasbourg Offender ou Légion X, sont associés à des actes violents et des idéologies extrêmes, les groupes de l’ASSE n’ont pas cette réputation.

Certes, des incidents ont pu émailler leur histoire, mais leur rôle central dans la ferveur verte est indéniable. Face à cette menace, plusieurs figures politiques locales montent au créneau pour défendre les ultras stéphanois. Le sénateur de la Loire, Pierre-Jean Rochette, a dénoncé une décision injustifiée et disproportionnée. « Les ultra-stéphanois ne sont absolument pas les pires de France », affirme-t-il, en soulignant que la dissolution de ces groupes ne répond à aucune demande populaire.

Selon lui, cette mesure viserait davantage à faire un « effet d’annonce » qu’à résoudre de véritables problèmes de sécurité. Il rappelle que les ultras ne sont pas une priorité pour les Français en matière de lutte contre l’insécurité, et plaide pour une autre approche. Plutôt que de dissoudre des groupes entiers, Pierre-Jean Rochette propose un système de permis à points pour les supporters. L’objectif serait d’identifier et de sanctionner les individus responsables d’incidents, sans priver tout un club de sa ferveur.

« On a aujourd’hui, avec les moyens techniques, la capacité d’identifier les gens qu’on ne souhaite plus voir dans le stade », explique-t-il. « Mais dissoudre un groupe entier qui aujourd’hui contribue à la ferveur que nous avons dans le stade, c’est participer à la mort d’un club. Donc, qu’on aille vers des solutions plus pratiques ! », a-t-il ajouté.

Si la dissolution des Magic Fans et des Green Angels était actée, Geoffroy-Guichard risquerait de perdre l’une de ses plus grandes forces. Ces groupes sont l’âme du Chaudron, offrant à l’ASSE une ferveur unique en France. Leur disparition marquerait un tournant dramatique pour le club et pour ses supporters. Le combat ne fait que commencer, mais une chose est sûre : à Saint-Étienne, on ne compte pas laisser mourir son club sans réagir.