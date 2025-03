Matchs de ASSE : Sprint final, la tension monte à Saint-Etienne avant Montpellier

Les derniers matchs de l’ASSE sont cruciaux pour le maintien du club en Ligue 1. L’équipe, en position de relégable, doit absolument renouer avec la victoire pour éviter la relégation. La pression est forte sur l’entraîneur et son équipe. Mais les joueurs se disent déterminés à se battre, notamment contre les concurrents directs dans la course au maintien.

Matchs de ASSE : 9 finales pour la survie ! Horneland évoque un « contexte stressant »

Les neuf prochains matchs de l’ASSE seront décisifs pour la survie du club stéphanois en Ligue 1. Actuellement en position délicate de relégable, les Verts doivent impérativement prendre des points pour tenter de sortir de la zone rouge. Cette situation met une énorme pression sur Eirik Horneland et ses joueurs.

« Le maintien, c’est une course difficile entre plusieurs équipes en difficulté, dont nous et Le Havre. C’est un contexte stressant, surtout pour un club comme le nôtre », a déclaré l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne après le match nul frustrant contre le Havre AC (1-1).

Lisez aussi : Des nouvelles encourageantes pour l’ASSE face au Montpellier HSC !

« Globalement, je ne suis pas satisfait de notre performance. On voulait les trois points. On doit faire avec cette situation et repartir de l’avant », a-t-il ajouté.

Les Stéphanois ont une autre confrontation directe, après celle contre le HAC, dimanche prochain. Ils affronteront le Montpellier HSC, la lanterne rouge du championnat, au stade de la Mosson. L’unique objectif des deux clubs relégables est impérativement la victoire.

Maintien de l’ASSE : Nadé et Bernauer sonnent la révolte !

L’ASSE a cinq points d’avance sur le MHSC, mais elle a l’opportunité de rebondir à la 16e place de barragiste grâce à un succès à la Mosson. Malgré les deux matchs nuls regrettables contre Angers SCO (3-3) et le Havre AC (1-1), les joueurs de Saint-Etienne se disent déterminés à batailler pour se maintenir dans l’élite.

« Il y a ce match à Montpellier, on va tout faire pour le gagner. On va tout donner, car pour nous, c’est un match à six points », a assuré Mickaël Nadé.

Lisez aussi : L’ASSE en difficulté dans les confrontations directes, l’opération maintien vire au fiasco ?

Recrue hivernale stéphanoise, Maxime Bernauer sonne également la révolte avant le match crucial contre le MHSC. « Il reste neuf matchs, notamment le match capital contre un concurrent direct, Montpellier », a-t-il rappelé.

« On ne baisse pas la tête et il faut repartir de l’avant. Le groupe ne lâchera pas, nous sommes la locomotive du club, notre seul objectif doit être de le maintenir. On doit avoir la dalle pour le faire », a poursuivi le défenseur central de l’ASSE.

Le doute s’installe ! Les Verts ont-ils les moyens de se maintenir ?

Mais le capitaine Gautier Larsonneur et ses coéquipiers ont-ils les ressources mentales et physiques, ainsi que la qualité technique pour se relancer dans la course au maintien en Ligue 1 ? Rien n’est certain, au regard de leur bilan alarmant : 15 défaites et 5 matchs nuls, 57 buts encaissés, dont 14 penalties, en 25 matchs disputés en championnat cette saison.

Avant le déplacement à Montpellier, l’équipe d’Eirik Horneland est sur une série négative de 9 rencontres sans victoire, soit précisément 5 défaites et 4 matchs nuls.