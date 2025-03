Mercato OM : Elye Wahi vide son sac après son départ de Marseille

Elye Wahi, transféré à Francfort lors du mercato d’hiver, revient sur son passage express à l’OM. L’attaquant français critique le manque de patience des dirigeants de l’Olympique de Marseille.

Mercato : Elye Wahi dénonce un manque de confiance des dirigeants de l’OM

Le passage d’Elye Wahi à l’Olympique de Marseille aura été de courte durée. Arrivé l’été dernier en provenance du RC Lens, l’attaquant français a quitté le club phocéen en janvier pour rejoindre l’Eintracht Francfort pour environ 25 millions d’euros. Un transfert qui s’explique en grande partie par le manque de confiance des dirigeants marseillais en les qualités du joueur.

Lisez aussi : OM : Elye Wahi crée la polémique après la défaite contre Lens

En effet, dans une interview accordée à L’Équipe, Elye Wahi a a lui-même révélé que la direction de l’OM lui avait fait savoir qu’elle ne souhaitait pas le conserver, six seulement après son arrivée « Il y a des discussions avec les dirigeants qui m’ont dit qu’ils ne souhaitaient pas me conserver. À partir de là, c’était à moi de trouver une solution pour pouvoir avancer. Je ne pouvais pas rester dans un club qui ne voulait plus de moi », a-t-il expliqué.

Il n’a pas eu sa chance à l’Olympique de Marseille

L’ancien crack de Montpellier HSC a également exprimé sa déception de ne pas avoir eu plus de temps pour faire ses preuves à l’OM. « Je vais vous le dire franchement, j’ai été un peu déçu. Je ne pensais pas que ça allait se finir rapidement comme ça (…) Malheureusement, ils ne m’ont pas laissé ma chance, mais ce n’est pas grave. Maintenant, je veux prendre le temps qu’il faut pour évoluer petit à petit », a-t-il déclaré.

Lisez aussi : OM : Elye Wahi à Francfort comme à Marseille, même galère !

Malgré des débuts difficiles en Bundesliga où il n’a toujours pas marqué, Elye Wahi garde confiance en ses capacités. L’attaquant franco-ivoirien espère désormais s’imposer à Francfort et prouver à l’OM qu’il avait le potentiel pour réussir à Marseille.