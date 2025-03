OM : Elye Wahi crée la polémique après la défaite contre Lens

Après la défaite de l’OM face au RC Lens (-1), Elye Wahi a créé la polémique en likant un message de soutien aux Lensois. Un geste qui ne plait guère aux supporters phocéens.

Elye Wahi soutient le RC Lens, les supporters de l’OM en colère

L’Olympique de Marseille a subi une défaite amère face au RC Lens ce samedi soir au Vélodrome. Ce revers suscite encore diverses réactions. Tom Pouilly, milieu de terrain lensois, a exprimé sa joie sur Instagram, en chambrant l’équipe adverses. Cette publication a attiré l’attention d’Elye Wahi. L’ancien joueur du RC Lens et ex-buteur de l’OM, qui l’a « likée ».

Ce geste n’est pas passé inaperçu auprès de nombreux supporters marseillais, qui qualifient Elye Wahi de traite. A noter que l’attaquant français a quitté l’Olympique de Marseille cet hiver pour rejoindre l’Eintracht Francfort. Il est ainsi critiqué pour avoir manifesté son soutien à Lens après la défaite de l’OM.

Les réactions des supporters ont été vives, exprimant leur déception et leur incompréhension face à l’attitude d’Elye Wahi. Cette polémique ajoute une dimension supplémentaire à la rivalité entre l’OM et Lens, et soulève des questions sur l’attachement des joueurs à leurs anciens clubs. Le débat se poursuit parmi les supporters des deux équipes sur la toile.