OM : Elye Wahi à Francfort comme à Marseille, même galère !

Transféré cet hiver à l’Eintracht Francfort après six mois difficiles à l’OM, Elye Wahi peine toujours à trouver ses marques en Allemagne. L’attaquant de 22 ans n’a pas encore trouvé le chemin des filets et semble revivre les mêmes galères qu’à Marseille.

OM : Un départ précipité, mais un destin identique pour Elye Wahi

Arrivé à l’OM l’été dernier en provenance du RC Lens pour un montant avoisinant les 26 millions d’euros, Elye Wahi n’a jamais su s’imposer sous le maillot olympien. Barré par la concurrence et en manque de confiance, son aventure phocéenne a tourné court après 3 buts et 1 passe décisive en 13 matchs. Son départ pour Francfort en janvier devait lui offrir un nouveau départ, mais la réalité est bien différente.

Lisez aussi : OM : Elye Wahi dans le dur, son potentiel commence par faire douter

Depuis son arrivée en Bundesliga, Wahi n’a toujours pas inscrit le moindre but et ses prestations peinent à convaincre. Samedi dernier, lors de la lourde défaite face au Bayer Leverkusen (1-4), il a connu sa première titularisation, sans pour autant briller. Malgré son inefficacité, Elye Wahi peut compter sur le soutien de son entraîneur, Dino Toppmöller.

Lisez aussi : Mercato OM : Elye Wahi à l’Eintracht Francfort, c’est officiel !

Après la rencontre face à Leverkusen, ce dernier a tenu à tempérer les critiques : « Ce n’était pas l’Elye auquel nous pouvons tous nous attendre, mais ce n’était pas si mal non plus. Ce n’est jamais évident de courir après le ballon contre une équipe comme Leverkusen ». Même son de cloche du côté de Markus Krösche, directeur sportif de Francfort, qui appelle à la patience : « Donnez-lui un peu de temps et de paix. Il a des capacités incroyables et il l’a déjà prouvé dans sa carrière. Il doit s’intégrer en douceur et comprendre les automatismes de l’équipe ».

Lisez aussi : Mercato OM : L’inquiétude grandit autour d’Elye Wahi !

Si les dirigeants allemands affichent leur confiance en lui, Wahi devra rapidement trouver ses repères et prouver qu’il peut redevenir l’attaquant redoutable qu’il était à Montpellier. En attendant, il traverse une période difficile qui rappelle étrangement celle vécue à l’OM. À lui de prouver que son transfert à Francfort n’était pas une erreur.